Százötven éves az Országos Meteorológiai Szolgálat

Az elmúlt másfél évszázadban európai és világviszonylatban is kiemelt szakértelemmel és technológiai háttérrel rendelkező szervezetté nőtte ki magát az Országos Meteorológiai Szolgálat – közölte Nagy István agrárminiszter. A jubileumi évforduló kapcsán a tárcavezető és Radics Kornélia, az OMSZ elnöke közösen helyezett el időkapszulát a Marczell György Főobszervatóriumnál.

Az agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatról (OMSZ) a megbízhatóság, a hitelesség és a kiszámíthatóság jut eszünkbe. A szervezet professzionális munkájának köszönhetően ugyanis mindig gondoskodik róla, hogy időben tájékoztasson minket az időjárási eseményekről.

Hozzátette: az OMSZ legfontosabb tevékenységei közé tartozik a meteorológiai adat- és információgyűjtés, valamint ezek elemzése, ellenőrzése, ennek megfelelően a különböző mérő- és megfigyelőhálózatok működtetése, valamint időjárás-előrejelzések, veszélyjelzések készítése, kiadása és a kutatás-fejlesztés.

Nagy István szerint a kerek évforduló nagyszerű alkalmat kínál, hogy kifejezzük elismerésünket és nagyrabecsülésünket a szervezet minden munkatársának, akik szakmai hozzáállásukban, munkamoráljukban és céljaikban továbbviszik az OMSZ örökségét. Kifejtette: az éghajlatváltozás nem csupán a jövőnket érinti, hatásai már napjainkban is világszerte nyomon követhetők. Az új kihívásokra csak úgy adhatunk hatékony válaszokat, ha alaposabban megértjük az éghajlati rendszer működését, és nagyobb mértékben támaszkodunk a globális információkra, ehhez pedig elengedhetetlenek a meteorológiai mérések és elemzések.

A tárcavezető megnyugtatónak tartja, hogy ebben a helyzetben van egy stabil szervezet, ahol a dolgozók nemzetközi szinten is kiemelkedő szaktudására, felelősségteljes hozzáértésére és tapasztalatára hosszú távon is támaszkodhatunk. A meteorológiai szolgálat stratégiai fontossága gazdasági, természetvédelmi- és társadalmi szempontból is felbecsülhetetlen – emelte ki a miniszter.