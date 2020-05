Nemzetközi elemzőház listáján a 4iG

A londoni Edison Group a cég megbízásából folyamatosan követi és elemzi a működését, piaci- és eredményességi kilátásait.

Megjelentette első átfogó elemzését a londoni székhelyű Edison Group a 4iG Nyrt.-ről, amelyet a tőkepiaci társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján is elérhetővé tett. A független elemzőház a 4iG megbízásából folyamatosan követi majd a társaság működését, piaci- és eredményességi kilátásait. Az Edison értékelése szerint a 4iG részvényei P/E alapon 50 százalékos diszkonton forognak a budapesti parketten a régiós piaci átlaghoz képest, az informatikai vállalat részvényeinek fair értéke pedig 1005 forint. A jelenlegi árfolyamon a 22 forintos bejelentett osztalék 4,3 százalék osztalék hozamot jelent.

Az Edison Group várakozása szerint a 4iG a 2020-2022 közötti időszakban magyarországi informatikai piac első számú integrátorvállalatává léphet elő, a társaság organikus, illetve akvizíciókkal támogatott növekedését a világjárvány informatikai piacra gyakorolt hatásai is katalizálhatják majd. Ennek köszönhetően az elemzésben bemutatott eredményességi számok és várakozások a 4iG tavalyi rekordévénél is erőteljesebb növekedést prognosztizálnak. Az Edison előrejelzését a társaság márciusban közzétett befektetői prezentációja is alátámaszthatja, melyben a 4iG többek között arról számolt be, hogy már 2020 első két hónapjában 23 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkezett, amelynek értéke kétszerese az előző év hasonló időszakában kötött megállapodásoknak.

Az Edison Group elemzése szerint a pandémiás helyzet miatt megnövekedett a technológiai beruházások iránti igény, a piacbővülés a 4iG megrendelésállományának idei növekedését valószínűsítik. Középtávon pedig a társaság befektetői számára megnyugtató, hogy a 4iG bevételeinek több, mint 60 százaléka a közszférával kötött többéves szerződésekből származik, amelyek jól balanszírozhatják a vállalati ügyfélállományon belül nagyobb kockázatnak kitett piaci megrendelőket. A 4iG partnerei között ugyanakkor olyan megbízók is jelen vannak (például erős a társaság jelenléte a gyógyszeriparban is), amelyek szintén profitálnak ebből az időszakból, így ez további megbízásokat generálhat az informatikai vállalat számára.

Az elemzőház értékelése szerint a 4iG növekedési kilátásai 2020-2022 között jelentősek, a menedzsment által középtávon várt évi 20%-ot meghaladó növekedés megalapozott. Az Edison szerint az IT vállalat részvényeinek fair értéke diszkontált cash flow értékelés alapján 1005 forint. A 4iG részvényei a jelenlegi árfolyamon P/E alapon a régiós átlaghoz képest 50 százalékos diszkont értéken forognak a Budapesti Értéktőzsdén. Az Edison becslése alapján a vállalat árbevétele az idei évben elérheti az 49,1 milliárd forintot, a befektetők által elért osztalék hozam pedig a jelenlegi árfolyamon számolva 4,3 százalék. A vállalat árbevétel arányos EBITDA-ját az elemzők 2022-ig évente 8-10 százalék között várják, azonban az elemzés szerint, amennyiben a 4iG tovább tudja növelni a tisztán informatikai szolgáltatásokból származó bevételeit, úgy akár 30 százalék fölötti bruttó haszonkulcsot és két számjegyű EBITDA margint is elérhet a társaság.