Nem lesz változás a roamingdíjakban

Sem a mobil, sem a vezetékes forgalmazás díja nem változik az EU-ból történő kilépéssel a magyar szolgáltatóknál.

A Brexitet követően a Magyar Telekomnál és a Vodafone-nál is az EU díjzónában marad az Egyesült Királyság, azaz sem a mobil, sem a vezetékes forgalmazás díja nem változik az EU-ból történő kilépéssel. A Telenornál a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban a mostanival azonos feltételekkel lehet telefonálni és mobilnetezni – közölték a szolgáltatók pénteken.

A brit mobilszolgáltatók is vállalták az Európai Unió roamingszabályainak fenntartását.

A Telenor azt közölte,

hogy az Európai Unión belül 2017. június 1. óta a legtöbb tarifa esetében a hazaival megegyező feltételekkel használhatják mobilcsomagjaikat az előfizetők. A Telenor ügyfélszolgálatán a Brexit-hír hatására megnövekedett az érdeklődés azzal kapcsolatban, hogy a szigetország kilépése (2020. január 31-én) milyen hatással van a roaming és a nemzetközi hívás díjszabásokra. A Telenornál 2020. december 31-ig, azaz az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének – jelenleg ismerhető – átmeneti időszakában nem lesz változás a roaming és nemzetközi hívás díjszabásában, azaz a korábbiakkal azonos feltételekkel lehet telefonálni és mobilnetezni.

A Magyar Telekom arról tájékoztatott,

hogy a társaságnál az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépést követően is marad az EU díjzónában, az ügyfelek továbbra is az Európai Unión belüli árakon használhatják a szolgáltatásokat. Tehát sem a mobil, sem a vezetékes forgalmazás díja nem változik a kilépéssel. Mobil hang szolgáltatásra a díjcsomagban foglalt percek vagy a korlátlan hívások továbbra is felhasználhatók Nagy-Britanniában, és az EU-ban felhasználható adatforgalmi keret terhére lehet mobilnetezni is.

A Vodafone közölte:

a csoport helyi leányvállalatai – köztük a Vodafone Magyarország Zrt. is – önálló helyi vállalatok, melyek nagy mértékben képesek alkalmazkodni a lokális viszonyokhoz. Úgy gondolják, hogy a Brexit nem lesz jelentős hatással a Vodafone Magyarország üzletmenetére..

A Vodafone EU roaming szolgáltatási területnek a Brexit után is része marad az Egyesült Királyság, vagyis a Vodafone Magyarország ügyfelei egyesült királyságbeli utazásaik során a Brexitet követően továbbra is élvezhetik például a RED csomagoknál megszokott korlátlan élményt. Ezenfelül a jelenlegi összes lakossági számlás csomagban foglalt EU nemzetközi lebeszélhetőség hatálya továbbra is kiterjed az Egyesült Királyságba irányuló hívásokra a jelenlegi feltételek mellett – írták.

