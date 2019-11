Nem fenyegetik a robotok a könyvelőket

A digitalizáció a magyar könyvelői piac nagy részét érzékenyen fogja érinteni, de a komplex megoldásokat nyújtó vállalkozásoknak nincs mitől tartaniuk – írta a Világgazdaság a csütörtöki számában.

A magyar tulajdonú ICT Európa Holding könyvelő- és adótanácsadó cég tulajdonos vezérigazgatója, Lovász György a gazdasági napiapban úgy vélekedett, hogy a robotok az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásokat válthatják ki a jövőben. Néhány egyszerű munkafolyamat – például a dokumentumok iktatása – automatizálható, de a könyvelés és adótanácsadás annyira összetett, hogy a kollégákat nem helyettesíthetik a robotok.

Véleménye szerint a magyar kis- és közepes vállalkozások is egyre inkább belátják, hogy szükség van az olyan adótanácsadó cégekre, amelyek adózási, finanszírozási, bérszámfejtési, jogi és IT-kérdésekben is segíteni tudnak.

Megjegyezte, hogy a könyvelőcégeknek is szembe kell nézniük az egész gazdaságra jellemző munkaerőhiánnyal. A munkavállalókat nem csak felvenni nehéz, de megtartani is, amihez a béremelés nem elég, szükség van a motiváló és alkalmazkodó munkakörnyezetre és a tervezhető előmenetelre is.

