Minden idők legtöbb beruházása érkezett Magyarországra tavaly

A kormány összesen 101 nagyberuházásról tudott megállapodást kötni külföldi és magyar nagyvállalatokkal, az új beruházásokkal létrehozott munkahelyeket 50 százalékkal magasabb fizetések jellemzik.

Minden idők legtöbb beruházása érkezett Magyarországra 2019-ben – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter kifejtette, a kormány összesen 101 nagyberuházásról tudott megállapodást kötni külföldi és magyar nagyvállalatokkal, ami hárommal több, mint a 2018-ban elért korábbi csúcs. A beruházások összértéke eléri az 1705 milliárd forintot, ami szintén abszolút rekordnak tekinthető és a tavalyi GDP csaknem 4 százalékát teszi ki – hangsúlyozta. A kormány összesen 156 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette ezeknek a beruházásoknak a megvalósulását.

Az új beruházásokkal létrehozott munkahelyeket 50 százalékkal magasabb fizetések jellemzik, mint a 2017-ben létrejötteket, ez pedig a magyar gazdaság dimenzióváltását tükrözi – tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter szerint ugyanis míg korábban szinte kizárólag termelésorientált nagyvállalatok érkeztek Magyarországra, addig most olyan új technológiákat alkalmazó cégek indítanak beruházásokat, amelyek igazodnak az új világgazdasági korszak által diktált elvárásokhoz. A magyar gazdaság orientációja ezzel a kutatás és fejlesztés irányába fordult – tette hozzá.

A miniszter abból a szempontból is egyedinek nevezte a tavalyi évet, hogy nem Németországból, hanem Dél-Koreából érkezett a legtöbb beruházás. A keleti nyitás sikerét mutatja, hogy a 2019-es magyarországi beruházási érték mintegy 48 százalékát két koreai nagyvállalat hajtotta végre, a dél-koreai, japán és kínai beruházók pedig az új munkahelyek harmadát hozzák létre – mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy teljesen új korszakába lép át a globális autóipar, Magyarország pedig ennek az időszaknak is az egyik vezető országa. Példaként említette, hogy tavaly nyolc olyan beruházás érkezett az országba, amely elektromos akkumulátorok, illetve alkatrészeik gyártásában érdekelt, emellett több cég is fejleszti magyarországi elektromosmotor-gyártását.

Sikerként értékelte, hogy minden korábbinál több, összesen tizennégy üzleti szolgáltató központ jött létre 2019-ben Magyarországon. Az ilyen munkahelyek a jól képzett, több nyelvet beszélő fiataloknak biztosítanak magas fizetést nyújtó állásokat, segítve ezzel itthon maradásukat – fejtette ki.

Kiemelte, a magyar gazdaság több lábon áll és kiegyensúlyozott, ami biztonságot jelent. A miniszter szerint erre utal, hogy a beruházások 20 különböző iparágban valósulnak meg. A területi kiegyensúlyozottságot pedig az mutatja, hogy minden megyébe érkezett beruházás, Budapest és Pest megye mögé pedig Komárom-Esztergom megye zárkózott fel a rangsorban – mondta.

Szijjártó Péter megjegyezte, a magyar tulajdonú társaságok tíz nagyberuházást hajtottak végre 2019-ben, ezek összértéke 126 milliárd forint.

A tárcavezető kérdésre megjegyezte, jelenleg is folyik egy-két, az autóipar megújulásához köthető, a tavalyi legnagyobbakhoz mérhető volumenű nagyberuházásról szóló tárgyalás.