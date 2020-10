Még egy hónapig várják a pályázatokat a Klímabarát közlekedés mindenkiért! kiírásra

Idén is meghirdette hagyományos közlekedési-környezetvédelmi kreatív pályázatát az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A rajzokat, fotókat és egyéb alkotásokat meghosszabbított határidővel, november 20-ig lehet benyújtani elektronikus úton.

Az ITM keddi közleményében felidézte, a beküldendő pályázati anyagok valós vagy elképzelt, zéró és alacsony kibocsátású, klímabarát közlekedési megoldásokat mutathatnak be a városias környezetben. Azt is ábrázolhatják, hogy személyes döntéseink miként segíthetik elő vagy gátolhatják a természetes és épített környezet védelmét, az emberi egészség megőrzését. Az alkotások megmutathatják, hogy a településeken belül kisebb-nagyobb távolságokat rendszeresen meg lehet tenni autózás nélkül, gyalog vagy kerékpáron is. A művek a mindennapi mozgás kedvező hatásaira, hasznos élettani következményekre hívhatják fel a figyelmet.

A pályázaton az óvodásoktól a felnőttekig bárki elindulhat, akár egész családok, iskolai csoportok jelentkezését is várják – jelezte a tárca.

Az elkészült műveket digitális formában, a Közlekedéstudományi Intézet honlapján keresztül lehet benyújtani még egy hónapig.

A legjobban sikerült pályamunkák alkotóit a minisztériumok és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák. Az eredményről e-mailben értesítik a nyerteseket, a nyereményeket postai úton juttatják el a díjazottakhoz.