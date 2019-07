Már kapható a zöldségeseknél magyar dinnye

A napokban kezdődött el a hazai szezon, de az igazi kirakodóárusokra még a legtöbb helyen várni kell.

A zöldségesek polcain már megjelent a magyar dinnye, az igazi kirakodóárusokra viszont még a legtöbb helyen várni kell. A napokban kezdődött a hazai szezon.

Az árak széles skálán mozognak, 300–400 forint között kapható a gyümölcs kilója – írja cikkében a vaol.hu.

Ráczer Géza a lapnak elmonda, az ő standján kapható magyar dinnye 99 százalékban tökéletes, de a Görögországból származó áru is kiemelkedően jó volt idén. Nála hétfő óta kapható hazai termés. Aki ott vásárol, az megkóstolhatja az árut. Régebben ugyanis ha valaki nem volt elégedett, visszacserélte a gyümölcsöt, de ezzel sokan visszaéltek.

Szerinte a kopogtatás és egyéb házi módszerek nem vezetnek eredményre. Ráadásul mindenkinek más az ízlése – fogalmaz. Példaként említi, amikor egy pár összeveszett azon, hogy finom-e a gyümölcs. Egyikük ehetetlennek tartotta, a másik állította, hogy ilyen finomat még életében nem evett. Ráczer Géza szerint biztosra csak kóstolás után mehetünk.

Némethné Szatmári Éva is szívesen felvágja a vevőknek a dinnyét, ő viszont hisz abban, hogy enélkül is ki lehet választani a tökéletes darabot. A kopogtatásról ugyanakkor neki sincs jó véleménye. Állítja: azt kell figyelni, hogy a kacs száraz-e. Kell lennie a héjon egy nagyobb sárga foltnak és néhány apró repedésnek. Ha nem túl szép külsőleg, kicsit megviselt a gyümölcs, akkor a legjobb az íze – mondja. Hozzá is most érkezett hazai termés, szerinte vannak még éretlenebb darabok és a héja is vastagabb, mint a délről hozott társainak. Az elején tartunk a szezonnak, pár nap, esetleg egy hét múlva lesz az igazi a dinnye. Kereslet viszont már van, de ez még nem az igazi.

Koncz György boltjában már régóta keresték a vásárlók a magyar árut. A kereskedő elmondta, a hideg idő miatt késett a szezon, körülbelül két hetet. Viszont így valószínűleg tovább élvezhetjük majd a nyári gyümölcsöt, hiszen kitolódik az érési időszak. Úgy véli, most vannak a legmagasabban az árak, néhány hét múlva már sokkal olcsóbb lesz a dinnye. Az ő boltjában sok vevő kifejezetten magyar gyümölcsöt szeretne, és hajlandóak is kifizetni érte az esetleg kicsit magasabb összeget. Szerinte is jó minőségű az idei termés, nem lehet okunk panaszra.

A zöldségesek szerint jó szezon elé nézünk – annak ellenére, hogy az előrejelzések szerint akár 10-15 százalékkal kevesebb görögdinnye teremhet idén. Az MTI azt írja, a tavalyi, rendkívül alacsony termelői árak miatt sok gazda hagyott fel a termesztéssel. A kereslet nagy mértékben függ az időjárástól, a gyümölcsből a kánikulában fogy a legtöbb. A belföldi fogyasztás évente 140 ezer tonna, fejenként 14-15 kilogramm, ebből 1-1,5 kilogramm görög és spanyol import áru, a többi viszont hazai.

Borítókép: Elkezdődött a dinnye szezon a Mars téri piacon is. A képen: Katona Sándor és Keszei Tímea