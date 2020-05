Közös befektetési alapot hoz létre a Türk Tanács (videó)

Elsősorban az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra fejlesztése területén finanszíroznának belőle beruházásokat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Tanács gazdasági és kereskedelmi minisztereinek online tanácskozása után szerdán.

A miniszter a közösségi oldalára kitett videóban elmondta, hogy a Türk Tanács országai a megbeszélésen egy türk befektetési alap létrehozásáról döntöttek. Ezen az alapon keresztül a tagországok és a megfigyelői státusszal részt vevő Magyarország beruházásokat finanszírozna elsősorban az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra fejlesztése területén – tette hozzá. A miniszter kiemelte: az alap jelentőségét növeli, hogy abban Törökország is részt vesz, hozzátéve, Ankara célja, hogy záros határidőn belül a világ 10 legerősebb gazdasága közé kerüljön.

Kiemelte: azért volt nagy jelentősége ennek a gazdasági miniszteri találkozónak, mert a világjárványnak nemcsak egészségügyi, hanem nagyon komoly gazdasági hatásai is vannak. A világgazdaságban semmi sem lesz ugyanolyan, mint a világjárvány előtt – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: jelentős átrendeződés figyelhető meg a világgazdaságban. Ezt jól mutatja – mondta -, hogy a védekezéshez szükséges eszközöket Keletről szerzik be az államok, a világ szinte valamennyi országa a Távol-Keleten, jellemzően Kínában áll ezért sorba.

Szijjártó Péter hozzátette: ez a folyamat, a keleti térség gazdasági erősödése már a világjárvány előtt megindult. 2007-ben a világon végrehajtott beruházások 81 százalékot még nyugati tőkéből finanszírozták. Tavaly már 58 százalék volt a keleti tőkéből finanszírozott beruházások aránya és 40 százalék a nyugatié.

Beszámolt arról is, hogy a Türk Tanács országaival Magyarország megduplázta a kereskedelmi forgalmat az elmúlt 10 évben. Annak érdekében, hogy ezen gazdaságok vállalataival a magyar vállalatok minél profitábilisabb, minél kedvezőbb együttműködést alakíthassanak ki, az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére. Ezzel segítik, hogy a Türk Tanács országainak piacain helytállhassanak, beruházásokat hajthassanak végre, el tudják adni termékeiket, szolgáltatásaikat.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy április elején Budapest látta volna vendégül a türk országok vállalatai számára szervezett üzleti fórumot. Ennek kapcsán hangsúlyozta: bár a rendezvény a járvány miatt elmaradt, minden ország kifejezte készségét arra, ha a körülmények ezt lehetővé teszik, megrendezzék ezt az eseményt.

A tanácskozó felek egyetértettek abban is, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések nem jelenthetik a nemzetközi áruforgalom ellehetetlenítését, annak akadálymentességét biztosítani kell. Jó hír, hogy most már Törökországba is beléphetnek a kamionosok három napos időtartamra, ami a magyar fuvarozók és exportőrök számára is fontos fejlemény – tette hozzá.

A miniszter köszönetet mondott a Türk Tanács tagországainak a járvány elleni védekezésben nyújtott segítségért, emlékeztetve rá, hogy Üzbegisztán 650 ezer, Kazahsztán 100 ezer, Azerbajdzsán 40 ezer maszkot küldött nekünk, Törökország pedig 8 tonnányi alapanyag exportját engedélyezte maszkok gyártásához.