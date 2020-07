Jövő hétfőig kiderül, kik nyertek milliós támogatást elektromos autó vásárlására

A klímavédelmet és a gazdaságfejlesztést együtt kell érvényre juttatni, a kettő egyszerre határozza meg a válságkezelés irányát – hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, az e-járművek vásárlását támogató pályázat sajtótájékoztatóján.

Kaderják Péter az ITM májusban megjelent kiírását is azzal indokolta, hogy az elektromos autók terjedése a gazdasági és a környezetvédelmi szempontoknak egyaránt megfelel. A kiírás sikeres volt, 1721 kérelem érkezett, így a pályázatot röviddel a megnyitás után már be is kellett zárni.

A pályázók fele magánszemély, és 96 százaléka 11 millió forint alatti, vagyis magasabb támogatásban részesülő járművet szeretne.

Kaderják Péter szerint az eredmény megfelel az ITM várakozásának, hiszen a pályázati feltételek is az olcsóbb autók térnyerését támogatták, hogy minél többen jussanak környezetkímélő autókhoz.

A kiíráshoz a piac is igazodott, a kezdethez képest a kétszeresére nőtt a belföldi kínálatban 11 millió forint alatti típusok száma – jegyezte meg az államtitkár.

A döntésről jövő hétfőig értesítik a pályázókat, a támogatói okiratok várhatóan július 20-ig érkeznek meg az érintettekhez.

Az ITM mérlegeli a 5 milliárd forintos keret emelését, és támogatni tervezi az elektromos hajtású kerékpárok vásárlását, valamint a közösségi közlekedés zöldítését – ismertette Kaderják Péter.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a rendezvény alkalmából üdvözölte, hogy a pályázat sikere felülmúlta a várakozásokat. Ennél is jelentősebb eredménynek tartja ugyanakkor, hogy sok más kormányzati intézkedés és pályázat támogatja a környezet védelmét. Az egyszer használatos műanyagok tilalma, vagy az újrahasznosítás kiterjesztése is bizonyítja, hogy a kormány határozott célokat tűzött ki a fenntarthatóság érdekében – tette hozzá. A szóvivő szerint elismerést érdemel, hogy Magyarország az üvegházhatású gázok mérséklése területén az első tíz állam között van Európában, és az egy főre jutó kibocsátás is kedvezőbb az uniós átlagnál. Megfogalmazása szerint a kormány továbbra is azt szeretné, ha a zöld politika nem vezetne az uniós támogatások csökkentéséhez, sem a rezsiköltségek emelkedéséhez.

A klímavédelem árát nem az emberekkel kell megfizettetni, és nem segít az sem, aki csak szavakban elkötelezett a fenntarthatóság mellett, hiszen eredményre csak a határozott és hatékony cselekvés vezet

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.