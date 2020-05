Erős szezont várnak a vendéglátásban

Az első szabad hétvége jön a fővárosi vendéglátásban, ahol immár korlátozások nélkül, de az ajánlott távolságtartással lehet kikapcsolódni. Megérzi a főváros a beutazó turisták hiányát, emiatt a szolgáltatók egy része ki sem nyit a külföldi vendégek őszi visszatéréséig. Vidéken a nyár közeledtével egyre lendületesebben alakul a forgalom, a Balatonnál kifejezetten jó szezont várnak.

Sokan számolhatják a napokat, amíg elérkezik az első olyan hétvége Budapesten, amikor teljes körűen kinyithatnak a vendéglátóhelyek és a szórakozóhelyek, amelyek szombattól nemcsak a teraszokon, hanem a belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket – a megfelelő biztonsági előírások betartásával – írja a Magyar Nemzet.

A fővárosi vendéglátás vánszorogva indult az elmúlt napokban: noha az otthonléthez szokott járókelőknek elsőre látványos lehet egy-egy vendégekkel teli terasz, Budapesten egyelőre csak az üzletek fele nyitott ki, napi bevételeik pedig a harmadát érik el az ilyenkor megszokottnak – számolt ba a lap.

„Kevés idő telt el azóta, amióta kültéri vendéglátással újra üzemelhetnek a fővárosi egységek, ráadásul a héten többször esett az eső, ami nem kedvezett a teraszok, kerthelyiségek forgalmának. Nem is lehetett többre számítani a kezdetekben, egyelőre visszafogott az éttermek, vendéglők, kávézók, pizzériák, bárok forgalma, és a korábbiakhoz képest várhatóan az is marad egész nyáron” – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint Budapesten az ősztől lehet számítani arra, hogy a forgalomban is érezhető lesz a külföldiek visszatérése, addig a szolgáltatók egy része ki sem nyit, vagyis a megszokott fővárosi kínálat nem áll vissza a főszezonban.

„Reméljük, rácáfol az élet, és ősznél hamarabb felpörögnek a szabadidős célú beutazások, de inkább arra lehet építeni, hogy megjelennek a belföldi turisták, a buszos, autós utazók a szomszédos országokból, a koráb­biakhoz képest gyengébb nyári bevételeket eredményezve. Sajnos az is várható, hogy néhányan elvéreznek az elkövetkező időszakban, de bízunk abban, hogy minél több gazdasági szereplő talpon maradhat. Ezzel együtt a külföldiek hiányát előre lehetett sejteni, ki fogja bírni a budapesti vendéglátás az idei évet. Főként, hogy biztató a jövő: a külföldről várt forgalom szempontjából 2021 kifejezetten jól alakulhat” – fogalmazott Flesch Tamás.

Kiemelte: „vidéken viszont kimondottan lendületesen alakul a nyaralási szezon, pünkösdre magas a szálláshelyek foglaltsága, és még mindig erősen nő a foglalások aránya az őszi hónapokra, illetve év végére is. A kiemelt üdülőövezetekben a nyári főszezonban biztosan erős lesz a látogatottság, a Balatonnál komoly forgalmat várnak” – a vendéglátóhelyek a tó körül kifejezetten sok vendéget fogadtak már az elmúlt hétvégéken is.

Nagyon hiányoznak a külföldi turisták a budapesti vendéglátó egységekből – ez derül ki a Bevásárlóutca menedzsment (BUM) érdekképviseletéhez tartozó 11, fővárosi tematikus utcában végzett felmérésből, ami az elmúlt szűk hét tapasztalatait mutatja. A nonprofit szervezethez kétszáznál több vendéglátóhely tartozik, amelyek többsége a Ráday utcában, a Bartók Béla úton és a Liszt Ferenc téren, vagyis turisztikai­lag frekventált helyeken vannak. A tagok közül több mint kilencven még nem nyitott meg a vendégek előtt, főként a Haris köznél, a Mikszáth téren és környékén, valamint a Pozsonyi úton. Viszont az egységek javarésze már üzemel a Deák Ferenc utcai Fashion Stree­ten és a Király utcában – mutat rá a felmérés, amiből ezzel együtt az is kiderül, hogy nincs Budapesten olyan szórakoztató negyed, ahol csalódnának a kikapcsolódásra vágyó vendégek, mindenütt vannak már üzemelő helyek.

Antal Attila, az érdekképviselet igazgatója a Magyar Nemzetnek azt jelezte, hogy a pia­ci szereplők többségét felkészületlenül érte a még nem várt újranyitás lehetősége, sokaknak nincs elég munkavállalója, és óvatosabbak a turistahiány miatt várható veszteségek felmérésekor. Sok helyütt megszűnt a reggeliztetés, az otthon dolgozók miatt ebédidőben kicsi a látogatottság, ami inkább késő délutánra, estére élénkül meg a vacsorázóhelyek kerthelyiségeiben.

Borítókép: Felszolgálók figyelik a teraszon étkezõ vendékeket Nyíregyházán a Dózsa György utcában 2020. május 4-én