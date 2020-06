Elfeledett tényezők váltak fontossá a lakáskeresésnél

Olyan szempontok kerültek előtérbe a lakáskeresésnél a több hónapig tartó karantén és otthoni munkavégzés hatására, amelyek eddig talán kevésbé számítottak: kertkapcsolat hiányában legalább egy erkély, kis lakás esetén legalább egy szűkös dolgozószoba. A veszélyhelyzet feloldásával a lakáspiacon újra viszonylag élénk az élet, noha az eladók és vevők is kivárnak. Előbbiek a hiteltörlesztési moratórium miatt nem kényszerülnek még nagyobb árcsökkentésre, utóbbiak viszont hosszú évek után az árak esésére számítanak.

Kétségkívül rendkívüli időszakon vagyunk túl, mindannyiunk életét gyökeresen felforgatta a karantén időszaka, a home office tömegessé válása. Éppen a lakhatás kérdése vált nagyon égetővé, így

a lakáspiacon is érdekes folyamatok indultak el már a veszélyhelyzet idején

Érdekes, hogy ez egybeesett azzal, hogy már a vírustól függetlenül, a múlt év végén érezni lehetett: a hosszú évekig tartó lendület kicsit lassul. A lakásárak 2019 második felében már alig emelkedtek, az adásvételek száma mérséklődött. Bár a vírus terjedésével és a korlátozó intézkedések bevezetésével március végén és április első felében rendkívüli módon visszaesett a forgalom, még akkor is voltak ügyletek, ha akkor nagyon sürgető volt az eladás vagy a vásárlás.

Farkasszemet néznek egymással

„Ahogy a társadalom életére, a gazdasági folyamatokra is hatott a járványhelyzet, ugyanúgy érintette a lakások adásvételét a rendkívüli időszak. Ugyanakkor a lakáspiac a legnehezebb időszakban sem állt le teljesen, ellentétben olyan ágazatokkal, mint a turizmus vagy a vendéglátás” – fogalmazott a lap megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House (DH) elemzési vezetője. Mint kifejtette, az ingatlanpiac a jelek szerint egyelőre hozza a gyors visszapattanást. Mégis nagyon jellemző a kivárás. Az elemzési vezető ezt úgy fogalmazta meg, hogy farkasszemet néznek egymással az eladók és az érdeklődők – előbbiek tartják a magas árakat, abban bízva, hogy a visszaesés csak rövid ideig tartott és maradnak a magas ingatlanárak, utóbbiak arra várnak, hogy a válság hatás­ára csökkennek a lakásárak.

Ugyanakkor az év végéig érvényes hiteltörlesztési moratóriummal a nehéz helyzetbe kerülő eladóknak is van idejük átgondolni, tényleg pénzzé kell-e tenniük lakásukat, és ha igen, milyen áron. Nagy kérdés az is, hogy a turizmus milyen gyorsan tud talpra állni, mert ha a külföldiek sokáig elmaradnak, akkor a korábban airbnb-ztetett, most pár hónapra áron alul kiadott lakások tömege jelenhet meg a piacon.

Újfajta kereslet

„Érezzük azt a fajta új keresletet, hogy a home office és a karantén hatására a nagyobb családi házak, az agglomerációk, a nyaralók keresettebbek lettek, mint korábban. Sokan keresik a dolgozó­szobás, több gyerekszobás lakásokat. A panelek közül is jobban mennek az erkélyes lakások” – jelezte Benedikt Károly.

A pandémia, illetve az ezzel járó karantén és home office hatására némileg átalakult a kereslet, több olyan szempont került előtérbe, amelyek korábban talán kevésbé voltak fontosak

– mutatott rá az elemzési vezető.

„A nagy kérdés most elsősorban az, mekkora sebeket ejtett a gazdaságon az elmúlt időszak. Mennyire változnak a hitelezési feltételek, hogyan alakulnak a munkahelyi és a bérkérdések, a családok, az emberek egzisztenciális helyzete mennyire romlik” – magyarázta Benedikt Károly, hozzátéve, hogy a hitelezés a járvány idején sem fagyott le, de szigorodtak a feltételek egyes pénzintézeteknél. A szakértő szerint viszont aki kölcsönt kap, az egészen jó feltételekkel juthat hozzá, miközben az állami ösztönzőkben, a családi otthonteremtési kedvezményben, a babaváró támogatásban és a támogatott hitelek feltételeiben nem történt változás.

Levegőt!

Érzékletesen foglalta össze tapasztalatait Balla Ákos ingatlanszakértő. „Korábban sokan úgy gondolkodtak a lakásukról, hogy mivel amúgy sem tartózkodnak sokat otthon – szinte csak aludni járnak haza –, így az a kis lakás elfogadható. A kényszerű bezártság hónapjai során viszont sokakban merültek fel új igények” – mondta a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője, aki szerint

a karantén idején derült ki sokak számára, hogy nehéz olyan térben home office-ban dolgozni, ahol közben zajlik az élet: tanulnak vagy játszanak a gyerekek, sürgés-forgás van a konyhában, háziállatok élnek.

De más, korábban sokak által figyelembe nem vett szempontok is felmerültek: a testvéreknek kicsi a közös szoba, ha egész nap otthon vannak, a konyhában tárolási gondok merültek fel, hiszen az utóbbi időszak divatja az volt, hogy kibontották a falakat, mondván: úgysincs szükség kamrára, nagyobb mennyiségű élelmiszer tárolására. És a kert hiányában a szabad, jó levegőt jelentő erkély szerepe is felértékelődött, hiszen le volt zárva a játszótér és a közeli park.

Balla Ákos szerint mindezek hatására most érezhető egyfajta kijjebb költözési vágy, Budapesten a külső városrészek és az agglomeráció keresettsége megnőtt. Hozzátette, ez persze elsősorban azok döntését gyorsíthatja fel, akik az elkövetkező években amúgy is a kiköltözést fontolgatták.

Furcsa ügyletek

Nem megszokott ügyleteket hozott a kijárási korlátozás időszaka, a Duna House kérésünkre összeszedett néhány érdekes példát ezek közül. A közvetítők többek között Szombathelyen találkoztak olyan esettel, hogy nagyon gyorsan kellett albérletet találni egy édesapának. A férfi nehezen bírta több generáció összezártságát, és hamar belátta, hogy a „túlélés” legjobb módja számára az, ha mielőbb külön albérletbe költözik. Egy kisgyermekes édesapa hasonlóan „lelépett” otthonról, esetében a megoldás kéznél volt: a tágabb családi körben üressé vált egy kiadó lakás, így az illető az amúgy kiadandó ingatlanban rendezte be ideiglenes irodáját. A szűkösebb térben élők már az első hetekben belátták, hogy kényelmesebb és biztonságosabb lenne a távolabbi nyaralóban eltölteni a karanténidőt. A DH nyaralót értékesítő kollégái számos telefont kaptak, hogy nem megvennék az eladásra kínált ingatlant, hanem néhány hónapra kibérelnék azt. A Dunakanyarban, a Velencei-tónál és a Balatonnál is volt ilyen érdeklődés. A határzár ellenére külföldi vásárlók is felbukkantak.

Többek között egy amerikai-magyar ügyfélnek sikerült úgy kiajánlani, megmutatni egy ingatlant, majd szerződést kötni rá, hogy sosem járt benne. Az értékesítő videóchat segítségével mutatta be a környéket és az ingatlant, így tárgyaltak az eladóval, majd meghatalmazással, online kötöttek hivatalosan, ügyvéd előtt szerződést. A közvetítők tapasztalata egyébként az itt élő kínai vásárlók esetében az volt, hogy ők sokkal jobban betartották a biztonsági előírásokat, és kicsit jobban is aggódtak a kialakult helyzet miatt, mint a magyarok.

