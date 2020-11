A diákok számára az okleveles technikusképzés tudatosan tervezhető életpályát, kiszámítható munkalehetőséget, a gazdálkodó szervezetek számára pedig hatékonyabb utánpótlási, toborzási eszközt jelent.

Az okleveles technikusképzés egyenes utat nyit a felsőoktatásba – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a technikumokban jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések. A tanulók az együttműködő szakképzési és felsőoktatási intézmények közös, emelt szintű szakmai programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit, majd tanulmányaikat akár felvételi nélkül folytathatják az adott szakirányú egyetemen. Februárig lehet jelentkezni a jövő tanévben induló okleveles technikusképzésekre – tudatta a tárca.

Mint írták, az új képzési forma lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a legmagasabb szintű szaktudást az előre meghatározott kreditek beszámításával akár rövidebb idő alatt is megszerezzék. A program keretében nemcsak a közép- és felsőfokú oktatási tartalmak, hanem a duális képzés összehangolására is lehetőség nyílik. Így a tanulók a felsőfokú duális képzést is automatikusan annál a vállalatnál folytathatják, amelyiknél addig szakképzési munkaszerződéssel dolgoztak – tájékoztatott a minisztérium.

A szakképzési rendszer ezzel egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy egy fiatal akár 16 éves korától valódi vállalati környezetben szerezzen gyakorlatot, jusson saját jövedelemhez és végül felsőfokú végzettséghez is. A diákok számára az okleveles technikusképzés tudatosan tervezhető életpályát, kiszámítható munkalehetőséget, a gazdálkodó szervezetek számára pedig hatékonyabb utánpótlási, toborzási eszközt jelent – fogalmaztak a közleményben.

A képzésben a korábban érettségizett felnőttek is részt vehetnek. A szabad férőhelyek függvényében, az ágazati alapoktatást követően a középfokú tanulmányaikat a hagyományos szakképzésben megkezdő diákok is bekapcsolódhatnak – ismertették.

A közleményben idézték Pölöskei Gábornét, az ITM szakképzésért felelős helyettes államtitkárát: az új lehetőség magasabb szintű tudást és egyenes utat biztosít a felsőoktatásba. Az okleveles technikusképzést 2021 őszétől 16 szakképzési centrum 27 intézménye hirdette meg elsősorban műszaki, informatikai és gazdálkodási területeken, de emellett például az építőiparban, a közszolgálatban és a turizmus-vendéglátásban is. A képzési forma Budapesten és 12 vidéki városban fűzi szorosabbra a szakképzési intézmények és az egyetemek együttműködéseit – tette hozzá a helyettes államtitkár.