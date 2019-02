Aranykorát éli a „habzó arany”

A sörnél már csak a hús generál nagyobb értékű forgalmat a magyar kereskedelemben.

A prémiumsörök további térnyerése mellett az alkoholmentes szegmens növekedése is hozzájárult tavaly ahhoz, hogy 150 milliárd forint fölé kússzon a sörpiac kereskedelmi forgalma – áll a Világgazdaság keddi számában.

A lap a Nielsen piackutató cégre hivatkozva azt írja: az elmúlt évben mennyiségben 4, értékben pedig 11 százalékkal nőtt a sör magyarországi kiskereskedelmi értékesítése, és meghaladta a 150 milliárd forintot. Mint ismertetik, ezzel a sörhöz kapcsolódik a második legmagasabb bevétel a piackutató által vizsgált 90 kategória közül,

ennél értékben csak a feldolgozott hús generált nagyobb forgalmat.

A tendenciákat összefoglalva a Világgazdaság úgy összegez, hogy tavaly a bolti eladások 90 százalékáért a hagyományos sörök feleltek, az ízesített típusok részaránya 7 százalék volt, miközben a fennmaradó 3 százalékon a búza-, a barna-, a félbarna és a kukoricasörök osztoztak.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a teljes értékbeli forgalom 93 százalékát tették ki az elmúlt évben az alkoholos sörök, ami éves alapon 1 százalékpontos csökkenésnek felel meg, vagyis

a hagyományos és az ízesített sörök mezőnyében is egyre népszerűbb alkoholmentes sörök értékesítése tovább erősödött.

A lap cikke arról is beszámol, hogy bár a magyar Sörgyártók Szövetségének éves adatai még nem ismertek, Kántor Sándor, a szervezet igazgatója megerősítette, hogy a kiskereskedelmi adatok hűen tükrözik a fogyasztói trendeket. A szövetség vezetője a Világgazdaságnak elmondta: folytatódott a prémium és szuperprémium kategóriájú sörök térnyerése az olcsó, alsó kategóriás termékekkel szemben, de ugyancsak meghatározó az alkoholmentes sörök robbanásszerű növekedése, ez a szegmens is egyre jelentősebb szerepet tölt be.

A teljes cikk a Világgazdaság keddi számában olvasható.

Borítókép: illusztráció