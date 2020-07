Akár 2 ezer forintot is kereshetnek óránként a diákmunkások

A bruttó órabérek átlagosan 1300-1500 forint körül alakulnak, de egy-egy kiemelt szaktudást igénylő pozícióban akár bruttó 2000 forint feletti összeg is megkereshető óránként.

Bár a koronavírus-járvány átmenetileg a diákok számára is számos területen ellehetetlenítette a munkavállalást, a nyáron már újra több ezer munkahelyen van lehetőségük dolgozni. Nem csupán a klasszikus vakációmunkának számító vendéglátó szektorban, hanem számos egyéb területen, így például a gyártócégeknél, az autóiparban, a kereskedelmi és logisztikai vállalatoknál, valamint informatikai, pénzügyi vagy ügyfélszolgálati területen is sok pozícióra keresnek diákmunkásokat – számol be a Világgazdaság.

„Tavaly közel 300 ezer 15 és 24 év között fiatal dolgozott nyáron. Csak a Prohuman Diákmunkán keresztül több mint 11 ezer diák talált munkát. Bár idén a járvány miatt csökkenés várható, de még így is rengeteg lehetőség marad a diákok számára a munkavállalásra. Úgy gondolom, hogy az a diák, aki dolgozni szeretne, idén is el fog tudni helyezkedni. A legnagyobb igényt a kereskedelem, vendéglátás és irodai adminisztrációs területen látunk. Regionálisan Budapesten, emellett a nagyvárosokban és a megyeszékhelyeken van a legtöbb munkalehetőség. A fizetések terén a főváros vezet, itt átlagban 10-20 százalékkal magasabbak a bérek az országos átlagnál” – mondta el a lapnak Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezetője.

Az átlagos 1300-1500 bruttó órabér feletti kereseti lehetőséget kínálnak a mérnöki, pénzügyi és IT területek, valamint a több nyelv ismertét igénylő pozíciók, ahol bruttó 2000 forint feletti órabért is kaphatnak a diákok.