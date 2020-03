Áfacsökkentést szeretne elérni a Pálinka Lovagrend

Kedvezően hatna a forgalomra a termék népszerűsítése az országba érkező turisták körében is.

Mintegy 60 százalékkal esett vissza tavaly a pálinka kereskedelmi forgalma a népegészségügyi termékadó (neta) bevezetésének hatására, az ágazat stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Pálinka Lovagrend a szakmai szervezetek támogatásának megszerzését követően szorgalmazná a Pénzügyminisztériumnál (PM) a termék általános forgalmi adójának (áfa) 27 százalékról 5 százalékra csökkentését.

Barabás Attila, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere, aki egyben a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója az MTI-vel közölte, hogy 2019-ben 1,12 millió liter 50 százalékos gyümölcspálinka fogyott, amely 2,24 millió darab 0,5 literes pálinkát jelent, míg 2018-ban 5,6 millió félliteres palackot tett ki a forgalom.

A forgalom visszaesésének hátterében a tavaly év elején a pálinkákra is kivetett neta áll, amely egy üveg 0,5 literes pálinka kereskedelmi árát 500-1000 forinttal is emelte. Erősítette a forgalom visszaesését az is, hogy a kereskedők az előző év decemberében jelentős készleteket tároltak be a még neta mentes pálinkákból, és ez 2019-ben tovább csökkentette az áremelkedés miatt amúgy is csökkenő keresletet – fejtette ki.

Tavaly 560 ezer hektoliterfok (100 százalékos) palackos pálinkát állítottak elő, jelenleg az adóraktárakban 1,9 millió hektoliterfok található. A tavalyi termelés a forgalomba hozatalt 35 százalékkal haladta meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján tavaly a netából származó összes bevétel közel 50 milliárd forintot tett ki, ezen belül szeszesitalokból 10,6 milliárd forint, pálinkából 1,19 milliárd forint származott.

Barabás Attila rámutatott, hogy míg más, neta alá tartozó termék – például energiaital – beltartalma alakítható úgy, hogy a gyártóra kevesebb neta háruljon, azonban a pálinkánál a szeszfok csökkentése nem alternatíva a neta mérséklésére.

Véleménye szerint az áfacsökkentés hatása azonnal érezhető lenne a forgalom növekedésében. Ezen túl kedvezően hatna a forgalomra a termék népszerűsítése az országba érkező turisták körében, alternatív felhasználási területeinek bővítése, továbbá átgondolt kiviteli stratégiát kellene kidolgozni a pálinka külpiaci elhelyezésére.

A Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere hozzátette: a pálinka 2022-ben lesz 700 éves, ezért szeretnék elérni, hogy azt az évet a pálinka évének nyilvánítsák, Pálinka 700 címmel.

