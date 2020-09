A magyar gazdaság fehéredett a legjobban a régióban

A magyar gazdaság fehéredett a legerőteljesebben a közép-európai régióban – mondta a Nézőpont Intézet igazgatója csütörtök reggel.

Mráz Ágoston Sámuel az M1 csatornán elmondta, felmérésükből kiderült, hogy a megkérdezettek 30 százaléka is úgy érzi, csökkent a szürkegazdaság mérete, és 34 százalékuk arról számolt be, hogy mérséklődött az adóelkerülés is.

Hozzátette, a vizsgált 12 közép-európai ország között Magyarország a legjobbak között van az adóelkerülés csökkenése esetében, a szürkegazdaság mérete alapján pedig csúcstartó. Ugyanakkor a „zsebbe való fizetés” mértéke is itt csökkent a leginkább.

Ezt ráadásul nemcsak a kormánnyal szimpatizálók ismerik el, hanem azok is, akik „ellenzéki érzelműek”.

„Tehát a gazdaság fehéredését mindenki érzi, online pénztárgéppel mindenki találkozott, az egyszerűsített adóbevallásokkal is mindenki találkozott, s aki híreket olvas az tudja, hogy a magyar állam pénzügyei is sokkal jobb állapotban vannak, mint 10 éve voltak” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.