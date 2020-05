A kormány időben megtette a szükséges intézkedéseket

A kormány nagyon gyorsan meghozta a szükséges és elégséges intézkedéseket a koronavírus-járvány hatásainak mérséklésére – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

A vezérigazgató az intézkedések között megemlítette

az adócsökkentést, -eltörlést és a kedvezményes hitelt, amelyek mentőövet jelentenek a turisztikai ágazatnak.

Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a turizmus újraindítása egyetlen módon elképzelhető, ha a szereplők újra tudnak vendégeket fogadni.

Az elmúlt hétvégén például a Balaton környékén már megjelentek a belföldi turisták, és nagyon bizakodnak abban, hogy nemsokára határnyitásra is sor kerül, így először a környező országokból, majd később a schengeni övezetből is érkezhetnek vendégek – mondta.

Kifejtette, a lefoglalt utak felmondása márciusban indult, majd Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése nyomán – május elején – belföldön újra elkezdtek foglalni az emberek. Megjegyezte, hogy a külföldi foglalások száma is emelkedik; Németországból sokan szeretnének eljutni például Hévízre.

A vezérigazgató beszélt az utazási voucherekről is, mellyel kapcsolatban kifejtette, hogy az Európai Unió utazási csomagról szóló irányelve 14 napos visszafizetési kötelezettséget ír elő az utazási vállalkozásoknak, ettől eltérő intézkedés kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után. Németország éppen ezért március végén az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy ideiglenesen függesszék fel a visszafizetési kötelezettséget, és a lemondott utak részvételi díját utazási utalvánnyal is vissza lehessen téríteni átmenetileg. Magyarország is várja a bizottság állásfoglalását, melyet májusra ígérek – mondta Guller Zoltán.

