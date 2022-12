Történelmi esemény szemtanúja lehet az, aki a katari labdarúgó-világbajnokságon ma megtekinti a Costa Rica - Németország találkozót. Az „E” csoport harmadik fordulójának párharcára a FIFA a francia Stéphanie Frappartot jelölte játékvezetőjének. Ez lesz az első mérkőzés a férfi világbajnokságok történetében, amelyen női játékvezető fújja a sípot. A két asszisztense szintén nő, a brazil Neuza Back és a mexikói Karen Díaz Medina lesz. A harmincnyolc éves Frappart 2019-től rendszeresen vezet a francia élvonalban, és három éve ő fújta a sípot az európai Szuperkupáért rendezett meccsen, amelyen Isztambulban a BL-győztes Liverpool 2-2 után 11-esekkel legyőzte a Chelsea-t. 2020. decemberében az első női játékvezető lett a BL-ben, a Ferencváros csoportjában a Juventus – Dinamo Kijev meccset kapta meg. Két hete pedig ő vezette a Real Madrid – Celtic találkozót, de bíráskodott már az Európa-ligában, a Nemzetek Ligájában és vb-selejtezőn is. Tagja volt a tavalyi Eb-keretnek is, de akkor végül nem kapott meccset. A sok megbízatás mutatja, hogy eddig megállja a helyét, és nyugodtan rá lehet bízni egy vb-meccset is. A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője, Pierluigi Collina már a torna előtt azt mondta: "Nem azért vannak itt, mert nők, hanem azért, mert FIFA-játékvezetők, és minden mérkőzésre készen állnak."

A svájciak egykori kiváló játékvezetője, Urs Meier azonban éles kritikát fogalmazott meg a francia hölggyel kapcsolatban: „Legalább harminc játékvezetőt tudok mondani Európából, aki jobb, mint Stephanie Frappart.„

Talán ennek a két csapatnak a találkozója, nem állítja megoldhatatlan feladat elé a francia hölgyet, aki ránézésre határozott egyéniségnek tűnik. Azonban az is fontos lesz, hogy a játékosok elfogadják a döntéseit és végig partnerek legyenek.