A múltban is parázs meccseket vívott már egymással Svájc és Szerbia labdarúgó-válogatottja, most pedig még ennél is paprikásabb hangulatú mérkőzésre készülhettünk, hiszen a tét a továbbjutás volt – amibe még a Brazília ellen játszó Kamerun is beleszólhatott (volna). Szerbia tudta, csak győzelemmel léphet tovább a nyolcaddöntőbe, de Svájc sem játszott döntetlenre, sőt...

Az előzetes várakozásoknak megfelelően hatalmas iramban kezdtek a csapatok: Svájc már az első percben három lövést adott le, Breel Embolo pedig ziccert is hibázott, majd a 10. percben Andrija Zsivkovics a túloldalon lőtt egy kapufát – ez a két lehetőség megadta a meccs alaphangját. Hozzátéve, hogy a svájciak ez idő alatt háromszor is kaput találó lövéssel próbálkoztak.

A 20. percben aztán jött a gól is: Ricardo Rodriguez bal oldali beadása még kipattant egy szerb védőről, de a labda Dijbril Sow elé került, aki Xherdan Shaqirinek továbbított, ő pedig a tizenhatoson belülről kilőtte a rövid sarkot (0–1). Ettől kezdve még jobban mennie kellett előre a szerbeknek, és hamar össze is jött az egyenlítés: egy középpályás labdaszerzés után Dusan Tadics cipelte fel a labdát, majd a beadása Alekszandar Mitrovicsot találta meg a tizenhatoson belül, a szerb gólcsúcstartó pedig gyönyörű mozdulattal fejelt a kapuba (1–1).

A meccs tempója ezután nemhogy nem állt meg, csak feljebb pörgött, a 35. percben pedig már a szerbek vezettek: a tizenhatoson belül a kapu elé keveredő Juventus-sztár, Dusan Vlahovics parádésan lőtte ki a hosszú rövid sarkot (2–1), majd gólörömével üzent a szerb sajtónak, amely többek között róla közölt lejárató cikket a mérkőzést megelőzően. A szünet előtt aztán volt még egy slusszpoén: a 48. percben a már Kamerun ellen is betaláló Breel Embolo góljával kiegyenlítetten a svájciak (2–2).

A négygólos félidő jó folytatást ígért, a gólcsap pedig nem apadt el, hiszen a 48. percben máris változott az eredmény: egy parádés svájci akció végén Embolo továbbított Rúben Vargasnak, ő zseniális mozdulattal Remo Freulernek, aki a kapuba lőtt (2–3). A svájciak ezután már az idővel is játszottak, míg a szerbek próbáltak még nyíltabban játszani, de láthatóan fáradtak.

Az utolsó negyedórában inkább a szabálytalanságok szaporodtak a helyzetek helyett, Szerbia szinte teljesen elkészült az erejével, ráadásul tudta, csak győzelemmel juthatna tovább. A végén aztán az indulatok teljesen elszabadultak, a hosszabbítás közepén Vanja Mininkovics-Szavics balhézott össze Granit Xhakával, de a játékvezetőnek sikerült szétválasztania a feleket. A meccs végül (egy pályán kívüli lapot is figyelembe véve) 10 sárga lappal és 3–2-es svájci sikerrel fejeződött be.

A G-csoportot Brazília nyerte, a nyolcaddöntőbe Dél-Koreával játszik, míg a csoportmásodik Svájc lett, amely Portugáliával csap össze. A harmadik Kamerun, a negyedik Szerbia lett ebben a kvartettben.

Szerbia–Svájc 2–3 (2–2)

Doha, 974 Stadion. Vezeti: Rapallini (argentin)

SZERBIA: V. Milinkovics-Szavics – Pavlovics, Veljkovics (Gudelj, 55.), Milenkovics – Zsivkovics (Radonjics, 78.), Sz. Milinkovics-Szavics, Lukics, Kosztics – Tadics (Djuricsics, 78.), Mitrovics, Vlahovic (Jovics, 55.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

SVÁJC: Kobel – Widmer, Akanji, Schär, R. Rodriguez – Sow (E. Fernandes, 68.), Freuler, Xhaka –Shaqiri (Zakaria, 69.), Embolo (Okafor, 90+6.), R. Vargas (Fassnacht, 83.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Mitrovics (26.), Vlahovics (35.), ill. Shaqiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.)

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei:

https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022

Tippeljen ön is:

https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon