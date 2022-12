A higgadtság sokat segíthet a horvátokon, a japánok ugyanis életveszélyesen kontráznak, és ezt már számos alkalommal bizonyították.

„Maximálisan tiszteljük nyolcaddöntőbeli ellenfelünket, a japánok legyőztek két világbajnok együttest is – mondta el a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a horvátok oldaláról Zlatko Dalic szövetségi kapitány. – Ha ki is kaptak Costa Ricától, összességében karakteres és remek mentalitású válogatott. Úgy küzdenek, mint a szamurájok, hajtanak, ez az ő stílusuk, s nekünk is ilyen szinten kell pörögnünk, ha tovább szeretnénk jutni. Nem szabad lebecsülni senkit, s a pályán dől el, melyik is jobb csapat.”

A horvát válogatott bal oldali védője, Borna Sosa szombaton nem edzett, így a várható kezdőcsapattal kapcsolatban minden bizonnyal lesz mit átgondolnia Dalicnak.

„Amennyiben Sosa nem lesz teljes mértékben egészséges, nem fogunk rizikót vállalni, meg kell oldanunk a pótlását. Meg fogjuk találni a módját ennek a problémának is a kezelésére, vannak jó játékosaink, nem aggódom e kérdésben sem” – folytatta Dalic. A belső védőként a világbajnokságon remeklő Josko Gvardiol húzódhatna ki a bal oldalra, aki tulajdonképpen az elmúlt esztendőben az Eb-n játszott már azon a poszton.

„Josko akkor lényegében az utánpótlás-válogatottból csatlakozott hozzánk a kontinenstornára. Kellően türelmesek voltunk vele szemben, s ha hibázott is, azon voltunk, hogy ezt gyorsan kijavíthassa. Most pedig itt van velünk, immár jóval több tapasztalattal, remek teljesítménnyel kirukkolva.”

Dalic kiemelte, Horvátország legutóbbi tíz világbajnoki mérkőzésén mindössze egy vereséget szenvedett, s a 16 közé tulajdonképpen a legkisebb lélekszámú ország válogatottjaként került.



„Biztos vagyok abban, hogy Luka Modricnak nem ez lesz az utolsó nagy tornája Horvátországgal, mivel edzésmunkája, alázata, profi hozzáállása egyszerűen elképesztő – emelte még ki a horvátok szakvezetője. – Nem lepne meg, ha még sokáig velünk maradna, de nem szeretnék egyénileg beszélni játékosainkról, vagy külön is kiemelni valakit. Gvardiolról is sok szó esett a legutóbbi meccsünket követően, miszerint védőnk mentette meg a válogatottat, de lényegében ő is úgy van vele, ez a feladata.”

Dalic megjegyezte, Japán labdabirtoklási aránya lehet, hogy a leggyengébb a továbbjutott csapatok közül, ugyanakkor a támadásba történő átmenetük lényegében a leggyorsabb. Minden kontrájukat gyakorlatilag öt-hat játékossal fejezik be az ellenfél büntetőterületére érkezvén. Egy esetleges tizenegyespárbajjal kapcsolatban elhangzott: Horvátországnak ebben is van tapasztalata, akár az előző vb-ről is, annak pszichés nyomását is képesek kezelni. Persze a legjobb a minél „korábbi” továbbjutás lenne a horvát válogatott számára is.