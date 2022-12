„Nagyon örülök, hogy ezt elérhetem, és a világbajnoki utazásomat azzal fejezhetem be, hogy egy döntőben játszom az utolsó meccsemet” – fogalmazott a horvátok elleni, 3–0-ra megnyert elődöntő után Lionel Messi.

Majd, az argentin Olé konkrétan is rákérdezett, a vasárnapi lesz-e az utolsó világbajnoki mérkőzése.

„Igen, biztosan így lesz. Túl sok év van a következőig, és nem gondolom, hogy ez még egyszer megadatna nekem, ez a mostani a lehető legjobb befejezés” – válaszolta Messi.

Azt is felvetették neki az újságírók, hogy a horvátok ellen beérte Lothar Matthäust az örökranglista élén, a döntőben pedig meg is előzheti a német legendát, és 26 meccsel ő lehet a legtöbb vb-mérkőzésen szerepelő futballista. Valamint a horvátoknak lőtt góljával, 11 találattal, Gabriel Batistutát is megelőzve most már ő a vb-k történetének legeredményesebb argentin játékosa (a vb-gólszerzők örökrangsorában pedig Kocsis Sándorral és Jürgen Klinsmann-nal holtversenyben a 6. helyen áll).

„Mindez rendben van, de ahogy már mondtam, másra vágyunk. Az a fontos, hogy a csapat el tudja érni a célt, amelyet kitűztünk, amelyért annyit harcoltunk, amely mind közül a legcsodálatosabb. Egy lépésre vagyunk attól, hogy ez sikerüljön, és mindent meg fogunk érte tenni” – utalt Messi a világbajnoki címre.