A katari labdarúgó-világbajnokság vasárnap 16 órakor kezdődő döntőjének résztevői, Argentína és Franciaország csapata eddig 12-szer találkozott egymással, a dél-amerikaiak hatszor, az európaiak háromszor győztek, s három alkalommal döntetlen született. Az összesített gólkülönbség 15–11 az argentinok javára, de a francia csapat a három sikerén kívül kilenc meccsen csupán egyszer volt eredményes.

Az első találkozójukat 92 éve, Montevideóban játszották a felek, akkor az argentinok 1–0-ra nyertek az első vb csoportkörében. A legutóbbi meccsük négy éve a vb nyolcaddöntőjében volt: Kazanyban emlékezetes összecsapáson 4–3-as francia siker lett a vége. A mostani finálét megelőzően a vb-ken háromszor találkozott egymással a két csapat: az 1930-as argentin és a 2018-as francia siker között 1978-ban a dél-amerikaiak 2–1-re nyertek a számukra hazai rendezésű esemény csoportkörében. A francia csapat negyedik vb-fináléjára készül, korábban 1998-ban és négy esztendeje győzni tudott, 2006-ban viszont 11-esekkel alulmaradt Olaszországgal szemben. Az argentin válogatott ötödször szerepelhet a döntőben, de ugyanúgy két világbajnoki címe van: 1978-ban és 1986-ban magasba emelhette a trófeát, viszont 1930-ban és 2014-ben alulmaradt a végső összecsapáson.

Eddig a francia válogatott a legeredményesebb a katari tornán 13 góljával, azonban az argentin csapat csupán eggyel szerzett kevesebbet, ráadásul mind a hat mérkőzésén eredményes volt, amíg ezt az európai riválisa nem mondhatja el magáról. Argentína a hat vb-mérkőzésének felén nem kapott gólt, Franciaország ezt csak egyszer, az elődöntőben érte el. A góllövőlista élén a két válogatott egy-egy sztárja, Lionel Messi és Kylian Mbappé áll öt góllal. Messi már a pályára lépésével is rekordot állít fel, ugyanis a döntő lesz a 26. vb-mérkőzése, amivel maga mögött hagyja a német Lothar Mattäust.

Szombaton pedig a torna meglepetéscsapataként számon tartott Marokkó próbálja majd megakadályozni a 16 órakor kezdődő bronzmérkőzésén Horvátország „aranygenerációjának” tagjait abban, sorozatban második vb-jüket is éremmel zárják. A horvátok számos játékosának ez akár az utolsó világbajnoksága is lehet.