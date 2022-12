A meccs utáni sajtókonferencián Valid Regragi, Marokkó szövetségi kapitánya értékelt.

„Úgy indultunk neki a vébének, hogy mindent bele kell adnunk a csoportkörben, de miért is ne célozzuk meg most már az eget? Nem fogunk már lassítani. Nehezen legyőzhető csapat vagyunk, szóval miért is ne álmodhatnánk arról, hogy megnyerjük a trófeát?”

A meccs emberének megválasztott, Asraf Hakimi a jövőbe tekintés helyett, inkább a mostani örömét osztotta meg.

„Ma történelmet írtunk. Marokkóért játszani egyszerűen csodálatos. Még sírtam is a meccs végén, mikor megláttam a családom és a sok embert, akik minket jöttek támogatni. Sérült voltam ugyan, de így is mindent megtettem, amire képes voltam.”

Hakimi a sérülésével kapcsolatban Regragi is megosztott egy kettőjük között zajló beszélgetést.

„Megkérdeztem tőle, tudja-e folytatni és azt mondta, az országáért biztosan játszani fog.”