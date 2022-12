JAPÁN–HORVÁTORSZÁG 1–1 – tizenegyesekkel 1–3

Al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion, 42.523 néző. Vezeti: Ismail Elfath (amerikai)

JAPÁN: Gonda – Tanigucsi, Josida, Tomijaszu – Ito Dzs., Endo, Morita (Tanaka, 106.), Nagatomo (Mitoma, 64.) – Doan (Minamino, 87.), Maeda (Aszano, 64.), Kamada (Szakai, 75.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Kovacic (Vlasic, 99.), Brozovic, Modric (Majer, 99.) – Kramaric (Pasalic, 68.), Petkovic (Budimir, 62.; Livaja, 106), Perisic (Orsic, 106.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Maeda (44.), ill. Perisic (55.)

A négy évvel ezelőtti, oroszországi világbajnokságon ezüstérmes horvát válogatott legnagyobb sztárja, az azóta már aranylabdás Luka Modric épp Japán ellen játszotta élete első vb-mérkőzését, még 2006-ban – azon a csoportmeccsen (0–0) mindössze 12 perc játékidőt kapott csereként. A katari torna negyeddöntőjére már hazája legfontosabb játékosaként vezette ki a horvátokat a 37 éves klasszis, tudva, amennyiben vereséget szenved csapatával, utolsó világbajnoki meccsét is Japán ellen játssza.

A csoportkörben két hatalmas skalpot is gyűjtő (Németországot és Spanyolországot is legyőző) és ezzel csoportját megnyerő japán válogatott ezúttal is bátran kezdett, Morijaszu Hadzsime csapata az első perctől kezdve magasan támadott le a horvát térfélen, igyekezte hibára késztetni ellenfelét. Hibát azonban épp a japán védelem vétett először: a 8. percben Tomijaszu Takehiro volt könnyelmű Ivan Perisiccel szemben, aki az „ajándék” labdával a kapuig szaladt, de éles szögű lövése nem okozott gondot a japán kapusnak.

Ezt követően a japánok egyre inkább „magukra húzták” a horvátokat, akik a jobb és a bal oldalról egyaránt sok beadással próbálkoztak – ezekkel igyekezték megtalálni középen a vb-n most először kezdő Bruno Petkovicot. A japánok is főleg beadások után tudtak veszélyt teremteni az első félidőben, a játékrészt hajrájában pedig a vezetést is megszerezték egy ilyen szituációból: egy remek szögletvariációt követően Ito Dzsunja ívelte be a labdát középre, Josida Maja beleért, Josko Gvardiol nem tudott felszabadítani, a kapuval szemben álló Maeda Daizen pedig betalált (1–0).

Régi közhely, hogy „jót tett a meccsnek a gól”, de ezúttal ez tényleg így volt, hiszen a szünetet követően a horvátok feljebb tolták védelmi vonalukat, s úgy próbáltak nyomást helyezni Japánra. Sokat nem is kellett várni az egyenlítésre, bár a gólt nem egy kidolgozott akció, hanem egy beadás hozta: az 55. percben Dejan Lovren ívelte be középre a labdát, Ivan Perisic pedig 13 méterről, klasszis megmozdulással fejelt a kapuba (1–1).

Egy kis stat: Ivan Perisic ezzel hatodik világbajnoki gólját szerezte, amivel beérte a horvát csúcstartót, Davor Sukert.

Az ezt követő perceket még megnyomták a horvátok, a 62. percben Modric tizenhatoson kívüli lövésénél kellett nagyot védenie Gonda Suicsinek, majd a 66. percben a csereként beállt Ante Budimir bólintott kis híján a kapuba, de ezt követően egyik csapat sem jutott el minőségi lövőhelyzetig, ziccerig, az utolsó negyedóra pedig már főként a biztonságról szólt mindkét fél részéről – jöhetett a katari világbajnokság első hosszabbításos mérkőzése!

A kétszer tizenöt percre is maradt a kissé meddő horvát fölény, de egyik csapat sem mert igazán kockáztatni, a ráadás legnagyobb lehetősége pedig a csereként bejött japán Mitoma Karou előtt adódott, aki nagy tempóban cipelte fel a labdát a horvát kapuig, majd a tizenhatoson kívülről lőtt, de abban már nem volt elég erő. A túloldalon Zlatko Dalic szövetségi kapitány kissé meglepő módon Modricot és Mateo Kovacicot is lecserélte, ezután gyorsult ugyan övéi játéka, de igazán nagy helyzeteket nem sikerült kidolgozniuk. A hosszabbítás utolsó öt percében kissé szét szakadt a pálya, volt egy-két roham, de gól nem született, jöhettek a tizenegyesek!

A szétlövést Japán kezdte, de esélyei gyorsan csökkentek a továbbjutásra azzal, hogy az első két tizenegyest egyből kihagyta. Bár egyszer a horvátok is hibáztak, Dominik Livakovic egy harmadik 11-est is megfogott, majd Mario Pasalic eldöntötte a mérkőzést. Horvátország továbbjutott, ellenfele pedig a Brazília–Dél-Korea párharc győztese lesz a negyeddöntőben...

