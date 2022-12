„A francia »kakasok« hosszasan és keményen kukorékolhattak szombat éjszaka, hiszen Franciaország kettő egyre legyőzte a régi rivális Angliát, így bejutott a világbajnokság elődöntőjébe – így a Reuters. – A kiszáradt katari sivatag közepén található zöldellő pontban a regnáló világbajnok visszaverte vetélytársa támadásait, ezzel megannyi angol szívet összetörve. Ironikus, hogy a végletekig kiélezett, szoros összecsapáson a végeredményt vad és siralmasan rosszul eltalált tizenegyes határozta meg, amelyet az angolok általában megbízható »gólgépe«, Harry Kane lőtt a lelátóra. Az al-Bajt Stadionban talán senki nem számított arra, hogy kimarad a lehetőség, főleg azok után, hogy az első büntetőjét Kane megállíthatatlanul lőtte csapattársa, Hugo Lloris kapujába – a találattal beállította Wayne Rooney angol válogatottban elért gólrekordját, a csúcs megdöntése viszont elmaradt. De ilyen a sport, az angol média által »Harry királynak« becézett klasszis vigasztalhatatlanul hagyta el a pályát ahelyett, hogy egyenlítést érő találatot jegyzett volna.”

A Sky Sports a franciák elleni meccsen a csapatból Luke Shaw-t látta a leggyengébb láncszemnek, a megszerezhető 10 pontból 4-est kapott azért, mert a lap szerint küzdött a védekezéssel és a labdabirtoklással, valamint lassúak voltak a döntéshozatalai. Declan Rice és Bukayo Saka kapta a legmagasabb, egyaránt 7-es értékelést – előbbivel kapcsolatban kiemelték, hogy remekül fogta Antoine Griezmannt, utóbbiról azt írják, hogy az angol támadójáték legfényesebb szikrája volt, komoly gondokat okozott Théo Hernandezéknek.

A Sky nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a játékvezetőt, Wilton Sampaiót is hibáztassa a kieséért, az ő szereplését is értékelte a portál, 1-essel. Úgy fogalmaz: „Az egész meccsen egyetlen helyes döntést hozott, az első büntető azonnali megítélésével (azt nem említik, hogy a VAR megtekintését követően a másodikat is befújta – a szerk.). Nem adott piros lapot Hernandeznek, eltekintett a Kane-nel szemben a tizenhatos vonalánál elkövetett szabálytalanság felett, Sakát is faultolták, és azt sem értjük, Rabiot hogy a fenében úszta meg a sárga lapot.”

A neves portál elemző cikkében található a „Miért nem győz le Anglia top országokat akkor, amikor számít?” című passzus, amelyben igyekeznek választ is adni a maguk által feltett kérdésre: „Gareth Southgate irányításával egy-egy vb-elő- és negyeddöntőbe, valamint Eb-döntőbe jutott a csapat, ami lenyűgöző. Anglia azonban minden alkalommal szétesik, amikor a legfontosabb mérkőzéshez érkezik a tornákon. Kolumbia, Svédország, Németország, Ukrajna, Dánia, Szenegál – a szövetségi kapitány irányítása óta a válogatott ezeket a csapatokat verte meg a nagy megméretések kiesési szakaszában. Ez aligha méltó ahhoz a nemzethez, amely világ- és Európa-bajnok szeretne lenni. Southgate lehetővé tette az angol szurkolóknak azt, hogy álmodozzanak, nem szabad lekicsinyíteni az általa elért eredményeket, mindazonáltal eddig nem tudott túljutni azon az akadályon, amely igazán számít. Olyan csapattá vált a miénk, amely képes irányítani a nagy meccseken, azóta, hogy a 2018-as vb-elődöntőben hosszabbításban 2–1-es vereséget szenvedett Horvátországtól. De szombaton, a franciák ellen nyilvánvalóvá vált, Anglia küzd azért, hogy a »szilárd fogását« gólokra váltsa – az olaszokkal szemben elveszített Eb-döntőben is ugyanez történt. S hogy mije van ezeknek a sikeres országoknak, ami nekünk nincs? Hite.”

„Anglia lenyűgöző volt Wales, Irán és Szenegál ellen, és lehangoló az Egyesült Államokkal szemben – írja a csapat világbajnokságon nyújtott teljesítményét értékelő írásában a BBC. – A tizenhárom gólt nyolc különböző játékos lőtte, a vonatkozó statisztikában ez a legmagasabb arány a vébén. A többi mutató viszont nem teszi ennyire kényelmessé az olvasást. Például azt, hogy Anglia története során hétszer búcsúzott vb-negyeddöntőből, többször, mint bármelyik másik ország. Vannak arra utaló jelek, hogy az angol labdarúgás fényes jövő előtt áll, a kérdés az, hogy ennek a szövetségi kapitány is része lesz-e. A szövetség azt szeretné, ha Southgate kitöltené a 2024 decemberéig tartó szerződését, a végső döntés tehát az ő kezében van.Vajon elégnek érzi a három nagy tornát a válogatott élén?”