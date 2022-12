Amíg a vb csoportköre jó néhány meglepő eredményt hozott, addig a nyolcaddöntő első négy összecsapásán papírforma eredmények születtek. A magasabban rangsorolt válogatottak (Hollandia, Argentína, Franciaország, Anglia) magabiztosan múlták felül ellenfeleiket. A kiesettek közül az USA, Ausztrália és Lengyelország legalább a becsületgólig eljutott, de Szenegál nem tudta bevenni az angolok kapuját. Ezen a meccsen sokáig csak ásítoztunk az unalomtól, de az első félidő hajrájában Henderson vezető találata alaposan megváltoztatta a játék minőségét, a harmadik gól után pedig már nem maradt különösebb izgalom. Anglia nagyon könnyedén nyerte meg a mérkőzést és jutott be a legjobb nyolc közé. Produkciója értékét növeli, hogy eddig még nem kaptak sárga lapot. Az legutóbb az 1986-os világbajnokságon fordult elő, hogy egy válogatott kapott sárga lap nélkül játszotta le a csoportkörben mind a három meccsét. Akkor ez a magyar válogatottnak sikerült. Az angolok most megismételték ezt a teljesítményt, azzal a különbséggel, hogy ráadásul ilyen jellegű figyelmeztetés nélkül jutottak tovább a legjobb nyolc közé. Ezen a tornán sorozatban már a negyedik meccsüket hozták le sárga lap nélkül, ami elég ritka egy ilyen kiélezett eseményen. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy eddig a védekezésükben nem keletkezett olyan hiba, amit csak durva szabálytalanság árán tudtak volna korrigálni. Kíváncsian várom, hogy a villámléptű francia támadókkal szemben is tudják-e majd folytatni ezt a sorozatot.

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei:

https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022

Tippeljen ön is:

https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon