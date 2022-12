Nem tölti ki 2024-ig érvényes szerződését és távozott a német labdarúgó-válogatott igazgatói posztjáról Oliver Bierhoff. A Kicker szerint a posztra lehetséges jelöltek között van a Hertha BSC jelenlegi sportigazgatója, Fredi Bobic és a korábban az angol Manchester Unitednél dolgozó, jelenleg az osztrák válogatottat irányító Ralf Rangnick, míg a Borussia Dortmundnál alkalmazásban álló Matthias Sammer tanácsadóként vállalhat szerepet.

A portál azt is tudni véli, hogy Bierhoff pozíciója után Hans-Dieter Flick szövetségi kapitány állása is veszélyben lehet, s a Chelsea-vel 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert Thomas Tuchelt említi lehetséges utódként, megemlítve, hogy Tuchel korábban Rangnickkal is dolgozott együtt.