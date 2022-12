A világbajnokság nyolcaddöntőiben a Japán–Horvátország találkozó rendkívül unalmas játékot hozott, amelyet ráadásul 1–1 után még a hosszabbításban is végig kellett szenvedni. Aztán büntetők döntöttek, amelyben egyértelműen jobb volt az európai válogatott. A horvátok hálóőre, Livaković három lövést is hárított, igaz, az ázsiai játékosok elég gyatrán lőtték a tizenegyeseket. Sokkal látványosabbra sikeredett a második mérkőzés, ahol a vb legnagyobb esélyesének tartott brazil válogatott 4–1-re győzte le a dél-koreai csapatot. A dél-amerikai együttes hatalmas lelkesedéssel és szemet gyönyörködtetően, favorithoz méltón futballozott, amire egyszerűen nem volt ellenszer.

A brazilok az első négy kaput eltaláló lövésükből négy gólig jutottak, így már az első játékrészben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A második félidőben ugyan továbbra is élvezték a játékot, a koncentráció már nem volt a legtökéletesebb a kapu előtt. Mezőnyben pedig képesek voltak bárhol „belehalni” a szépségbe, támadásaikat sokszor túlcifrázták, így lehetőséget teremtve az ellenfélnek a visszazárásra. A hajrában a remeklő Alissont a harmadik számú kapus, Weverton váltotta a gólvonal előtt. Ezzel a brazilok a huszonhatodik játékosukat is bevetették a tornán, így a keret valamennyi tagja játéklehetőséget kapott, ami talán még soha nem fordult elő a világbajnokságok történetében. Ez a tény is bizonyítja, hogy a brazil labdarúgás kifogyhatatlan a tehetségekből.