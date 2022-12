Kényelmes helyzetben lévő, biztos továbbjutóhoz méltó kezdő tizenegyet küldött pályára Tite, persze ami a brazil mérce szerint tartalékos, az a kameruni szerint semmiképpen sem, szóval Rigobert Song és emberei még véletlenül sem érezhették magukat kedvezményezettnek.

A brazilok első két (nyertes) fellépéséből kimaradó vagy azokon csupán beugrószerephez jutó labdarúgók testben az afrikaiakkal versenyeztek ezen az estén, lélekben sokkal inkább a saját posztriválisaikkal – ez már az első percekben nyilvánvalóvá vált. Sokkal intenzívebben kezdett a brazil csapat, mint néhány nappal ezelőtt a francia „fakó”. Szinte állandóan a kék mezeseknél volt a labda, értelemszerűen támadásra használták, az első 25 percben öt szögletet rúgtak, igaz, Devis Epassynak csak egyszer kellett nagyot védenie, Gabriel Martinelli fejesét tolta a léc fölé.

Az első játékrész utolsó negyedórájában a gólszerzésre is alkalmas szabadrúgások gyakorlására is nyílt lehetőség – a veszélyfaktor nem jelentkezett a kísérletekben –, Antony egy távoli lövése aztán már eltalálta a kaput, de Epassy könnyedén védett. Martinelli lövésének is ez lett a vége, Rodrygo közelről a kapu mellé pörgetett.

A ráadásban aztán megmutatta magát egy olyan brazil is, aki addig szinte teljes tétlenségre volt kárhoztatva: Ederson kapus nagy vetődéssel hárította Mbeumo földre pattintott fejesét – nem sokon múlt, hogy Kamerun előnnyel vonuljon pihenőre.

A kameruniak a Mbeumo-fejes kiváltotta lelkesedéssel és lendülettel vetették bele magukat a második negyvenöt percbe, most már érezhető volt, hogy reményeik életben tartásának utolsó lehetőségéhez értek. Az első 15 percben több időt töltöttek a brazil térfélen, mint addig együttvéve, próbáltak támadásokat építeni, de gólhelyzet odaát adódott – Epassy előbb Martinelli, majd Éder Militao lövését védte.

A 64. percben Tite beküldte az utolsó olyan brazil mezőnyjátékost is, Pedrót, aki eddig még nem játszott ezen a világbajnokságon, szóval a „mozgassunk meg mindenkit!” kívánalom teljesült. Már csak egy gól hiányzott ahhoz, hogy a csapatkapitányi karszalagot 39 évesen és 210 naposan viselő Dani Alves ne egy szomorú 0–0-val vonuljon be a brazil futballtörténelembe, mint az ország legidősebb, világbajnokságon pályára lépő játékosa.

Nos, a gól jött is, csak hát…

A cserék jót tettek a második félidőben már korántsem olyan lendületes brazil csapatnak, az utolsó 15-20 percben futott jó néhány gyors támadás, azonban vagy egy technikai hiba csúszott be, vagy egy-egy önfeláldozó kameruni. S bár a továbbjutás elúszni látszott, Kamerun nemhogy kikapni nem akart – de győzött!

A 92. percben Jerome Ngom Mbekeli tökéletes jobb oldali beadását követően Vincent Aboubakar gyönyörű fejest küldött a brazil kapu bal oldalába! 1–0

A gólszerző a mezét levéve ünnepelt, és mivel már volt egy sárga lapja, megkapta a pirosat is – de miközben félmeztelenül levonult, a szája szegletében mosoly bujkált, neki így is megérte. Megértjük.

A brazilok a vereség ellenére megnyerték csoportjukat, a nyolcaddöntőben Dél-Koreával találkoznak.

KAMERUN–BRAZÍLIA 1–0 (0–0)

Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion. V: Elfath (amerikai)

KAMERUN: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Anguissa, Kunde (Ntcham, 68.) – Mbeumo (Toko Ekambi, 64.), Choupo-Moting, Ngamaleu (Ngom Mbekeli, 86.) – Aboubakar. Szövetségi kapitány: Rigobert Song

BRAZÍLIA: Ederson – Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Marquinhos, 54.) – Fabinho, Fred (Bruno Guimaraes, 55.) – Antony (Raphinha, 79.), Rodrygo (Éverton Ribeiro, 55.), Martinelli – Gabriel Jesus (Pedro, 64.). Szövetségi kapitány: Tite

Gólszerző: Aboubakar (90+2.)

Kiállítva: Aboubakar (90+3.)

