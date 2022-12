Japán–Spanyolország 2–1 (0–1)

Katar, al-Rajjan (Halifa Stadion. V: Victor Gomes (dél-afrikai)

Japán: Gonda – Itakura, Josida, Tanigucsi – Ito, Morita, Tanaka (Endo, 87.), Nagatomo (Mitoma, a szünetben) – Kubo (Doan, a szünetben), Maeda (Aszano, 62.), Kamada (Tomijaszu, 68.). Szövetségi kapitány: Hadzsime Morijaszu

Spanyolország: Simón – Azpilicueta (Carvajal, a szünetben), Rodri, Pau Torres, A. Balde (Jordi Alba, 68.) – Gavi (Fati, 68.), Busquets, Pedri – Nico Williams (Ferran Torres, 57.), Morata (Asensio, 57.), Olmo. Szövetségi kapitány: Luis Enrique

Gólszerző: Doan (48.), Tanaka (50.), ill. Morata (12.)

Mind a két válogatott továbbjutó helyen kezdte az egymás elleni mérkőzést, de abban a tudatban, hogy kevés az esély mindkettejük nyolcaddöntőbe jutására. Elméletileg ez is előfordulhatott, azonban elővigyázatlanság lett volna sokat tenni a Németország–Costa Rica mérkőzés ezt garantáló döntetlenjére – a 10. perctől már nem is állt ez a feltétel…

S amint megszületett a német vezető gól azon a mérkőzésen, majdhogynem ugyanabban a pillanatban Álvaro Morata is a kapuba talált – egyúttal pótolt egy „hiányosságot”: immár van fejes góljuk a spanyoloknak a tornán. 0–1

Nem mondhatjuk, hogy a gólig – bár a labdabirtoklási fölény gyorsan kiépült – egymást érték a spanyol helyzetek, viszont keltettek némi izgalmat a japánok is az ellenfél kapuja előtt. Aztán Morata befejelte a vezető gólt, amivel olyan mederbe terelte a mérkőzést, amelyikben az szép lassan csordogált a spanyoloknak kedvező irányba.

Luis Enrique emberei játszi könnyedséggel uralták a játékot, és még dekoncentráltságuk alkalmanként megmutatkozó jelei sem fenyegettek valódi veszéllyel – lám, Unai Simón kapus is csak majdnem cselezte be magát a saját kapujába…

A japánok fegyelmezetten igyekeztek zárni a saját térfelük területeit, érezhetően vártak valamire – talán az ellencsapással kecsegtető megfelelő alkalomra, talán az al-Bajt Stadionból érkező jó hírekre. Az első félidő ilyen hangulatban zárult, aztán a másodikban gyorsan megtudtuk, mire is megy ki a japán játék…

Alig telt el hat perc, és az ázsiaiak – nem egészen két és fél perc leforgása alatt – kétszer is megbüntették a spanyolok, hogy is fogalmazzunk pontosan, magabiztosságnak álcázott könnyelműségét! Előbb Ricu Doan lőtt nagy gólt a rövidbe egy elszerencsétlenkedett spanyol labdakihozatalból (1–1), majd Tanaka Ao sodorta be a labdát combbal közvetlen közelről. Hosszas számítógépes ellenőrzés következett, úgy tűnt, a gólt előkészítő Mitoma Kaoru az alapvonalon túlról kanalazta vissza a labdát, de a VAR-szoba végül arra jutott, hogy nem, Japán – akárcsak néhány napja a németek ellen – átvette a vezetést! 2–1

Innentől inkább a spanyoloknak kellett figyelinük a másik mérkőzésről érkező hírekre – Luis Enrique természetesen nem ezt tette, a 68. percre kimerítette mind az öt cserelehetőségét, hátha sikerül felfrissítenie pillanatok alatt eltompult csapatát. Kollégája, Morijaszu Hadzsime mindenesetre kiválóan cserélt, a szünetben behozott embereinek egyike gólt lőtt, a másik előkészítette a következőt…

Újra állandósult a japán védelem körbeadogatása, de immár azzal a feszítő érzéssel, hogy nagyon nem elég a labdabirtoklás, kellene az áttörés, ahhoz meg az ötlet. Csakhogy a tíz kék mezes kiválóan mozgott együtt a saját 16-osa előterében, nem hagyott sok kibontakozási lehetőséget, és amikor mégis, Gonda Suicsi kapus – Dani Olmo helyzeténél, a spanyolok első kapura tartó második félidei lövésénél… – bemutatott egyet a németek ellen már megcsodált bravúrjaiból.

A hétperces ráadás kezdetére megjött a hír, a spanyolok már tudhatták, hogy a németek minden bizonnyal legyőzik Costa Ricát, de nem annyira, hogy őket veszélyeztessék. Azaz végül megtörtént az, amire a bevezetőben magunk sem adtunk sok esélyt – ha nem is úgy, ahogyan kézenfekvőnek látszott: nem a spanyolok lettek az elsők, hanem a japánok, de mindketten továbbjutottak…

A csoportelső Japán a horvátok, a második helyen végző Spanyolország a marokkóiak ellen játszik a nyolcaddöntőben.

