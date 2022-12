COSTA RICA–NÉMETORSZÁG 2–4 (0–1)

Al-Hor, al-Bajt Stadion. Vezeti: Frappart (francia)

COSTA RICA: K. Navas – Fuller (Bennette, 74.), Ó. Duarte, K. Waston, J. Vargas, Oviedo (Contreras, 90+3.) – B. Aguilera, Borges, Tejeda (R. Wilson, 90+3.), Joel Campbell – Venegas (Matarrita, 74.). Szövetségi kapitány: Luís Fernando Suárez

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Süle (Ginter, 90+3.), Rüdiger, Raum (Götze, 67.) – Goretzka (Klostermann, a szünetben), Gündögan (Füllkrug, 55.) – Gnabry, Musiala, L. Sané – T. Müller (Havertz, 66.). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Tejeda (58.), J. Vargas (70.) ill. Gnabry (10.), Havertz (73.), (85.), Füllkrug (90+1.)

A japánok elleni, hatalmas meglepetést okozó vereség és a spanyolok elleni iksz után az már biztos volt, hogy Németország nem lehet csoportelső, de azt is tudta Hansi Flick szövetségi kapitány együttese, hogy egy Costa Rica elleni győzelemmel már jó esélye van a továbbjutásra az E-csoportból – ha a spanyolok hozzák a papírformát.

Ennek megfelelően bekezdtek a hat Bayern München-játékossal felálló németek, s az első negyedórában már három kaput eltaláló lövést is leadtak, közte egy góllal: a 10. percben David Raum bal oldali beadását Serge Gnabry fejelte be a hosszú alsóba az ötös sarkáról.

A vezetés tudatában lejjebb vett az intenzitásból Németország, de a kontrollt megtartotta – nem igazán volt esélye kontrákat indítani Costa Ricának... egészen a félidő hajrájáig, amikor sorra követték egymást a német hibák, s a közép-amerikaiak háromszor is eljutottak az ellenfél kapujáig. Ezek közül a lehetőségek közül Keysher Fuller balhátvéd előtt adódott a legnagyobb, az ő közeli lövésénél azonban hatalmasat védett Manuel Neuer.

A második félidőt ismét magasabb intenzitással kezdte Németország, csakhogy az 58. percben egy újabb létszámfölényes helyzet adódott Costa Rica előtt, s ezt már nem hagyta ki: Yeltsin Tejeda kiegyenlített közelről. Mindeközben csak nőtt a baj a németek részéről, hiszen japán ekkor már 2–1-re vezetett Spanyolország ellen.

Hansi Flick csapata ennek ellenére nem adta fel, s tovább gyártotta a helyzeteket, de ezek kihasználása úgy ment, akár a japánok ellen: Jamal Musiala például kétszer is eltalálta a bal kapufát. A 70. percben aztán megtörtént, amire kevesen számítottak: Juan Pablo Vargas kabaréba illő góljával már Costa Rica vezetett, s ezzel továbbjutásra (!) állt. Sokáig az észak-amerikaiak sem örülhettek azonban, mert a csereként bejött Kai Havertz a 73. percben kiegyenlített.

Megannyi dráma után aztán jött a 85. perc, s a Chelsea sztárja, Havertz ismét beköszönt, ezzel már a németeknél volt az előny (2–3), csakhogy ez semmit sem ért, hiszen Japán továbbra is 2–1-re vezetett a spanyolok ellen. A németek ekkora már felszabadultan futballoztak, Niclas Füllkrug révén még a 91. percben is betaláltak, ezzel 4–2-re nyertek, de mivel az eredmény nem változott a másik meccsen, kiestek, ahogyan Costa Rica is.