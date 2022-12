Története során hatodszor jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe az argentin válogatott, akik a katari torna keddi elődöntőjében magabiztos játékkal győzték le a legutóbbi ezüstérmes Horvátországot. A találkozó első félórája enyhe horvát mezőnyfölényt hozott, ami a semleges szurkolók számára eseménytelen produkciót jelentett. Ezt követően azonban alaposan felpörgött a mérkőzés. Egy alaposan elcsúszott horvát védekezést követően tizenegyeshez jutott Argentína, amit Messi halálbiztosan értékesített. Öt perccel később Álvarez a saját térfeléről indulva majdnem a gólvonalig „gyalogolva” növelte az előnyt, amivel tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. A félidőt követően cserékkel próbálta meg felpörgetni csapatát a horvátok szövetségi kapitánya, azonban sokáig valamirevaló helyzetig sem jutottak el. Újabb gólt pedig ismét a Messi-Álvarez kettős hozott össze. Az argentin csapatkapitány a játszóterek könnyedségét idézve cselezte ki a tizenhatoson belül a világbajnokság egyik legértékesebb védőjét, a már százmilliós eladási árra taksált Joško Gvardiolt, ami után kihagyhatatlan helyzetbe hozta a fiatal támadót. Messi ezzel egy hihetetlen statisztikai mutatónál tart, hiszen tizenegy rúgott gólja mellett most már kilenc gólpassza is van a világbajnokságok történetében. A horvátok a hajrában jelképesen el is elengedték a meccset, amikor lehozták a pályáról Luka Modrić-ot. Talán ezzel a lépéssel már a bronzmérkőzésre tartalékoltak szomszédaink, aki így is rendkívül büszkék lehetnek magukra, hiszen a független Horvátország eddig hatszor játszott világbajnokságon, és háromszor jutott legalább az elődöntőig. A kevesebb, mint négymillió lakosú országtól ez olyan bravúros teljesítmény, amivel csak Uruguay versenyezhet a világ futballtörténelemében.