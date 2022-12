DÉL-KOREA–PORTUGÁLIA 2–1 (1–1)

Al-Rajján, Education City Stadion. Vezette: Tello (argentin)

DÉL-KOREA: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Li Dzse Szun (Hvang Hi Csan, 65.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung (Cso Ju Min, 90+3.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Diogo Dalot, António Silva, Pepe, Joao Cancelo – M. Nunes (Palinha, 65.), Rúben Neves (Rafael Leao, 65.), Vitinha (W. Carvalho, 81.) – Joao Mário (B. Silva, 82.), C. Ronaldo (A. Silva, 65.), Horta. Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (90+1.), ill. Horta (5.)

Egy továbbjutásért harcoló, győzelmi kényszerben lévő távol-keleti válogatott egy ibériai ellen – egy nappal korábban már láthattuk, milyen fordulatos előadás kerekedhet egy efféle szereposztásból.

Nem elhanyagolható különbség, hogy a pénteken érdekelt ibériai válogatott, Portugália, már biztos továbbjutóként vágott neki a Dél-Korea elleni meccsnek, Fernando Santos szövetségi kapitány kicsit meg is keverte a kártyákat, pihenőt adott például Bruno Fernandesnek, Bernardo Silvának és Joao Félixnek, pályára küldte ellenben Cristiano Ronaldót.

Mire a dél-koreaiak – ne feledjük, őket is portugál stáb irányítja, még ha Paulo Bento szövetségi kapitány e meccset csak a lelátóról nézhette, kiabálhatta végig – úgy istenigazából nekiláttak volna a könnyűnek nem ígérkező feladat megoldásának, a lecke máris nehezebbé vált, hiszen a tartaléksorból előhúzott Diogo Dalot és Ricardo Horta összehozta a vezető gólt Portugáliának: az 5. percben az előbbi középre passzolt, utóbbi pedig közelről a kapuba lőtt. 0–1

A meccs képe természetesen elütött a spanyol–japánétól, a portugálokra nem jellemző a nyomasztó labdabirtoklási fölény, és a dél-koreaiak nem is törekedtek bekkelésre. Előbb egy lesgóllal jelezték ambícióikat, majd a 27. percben ténylegesen egyenlítettek. Cristiano Ronaldo szolgáltatott némi muníciót a hibáira lesőknek, hiszen a szögletnél elfordult az érkező labda elől, így az a hátára pattant, onnan pedig „gólpasszként” hullott Kim Jung Kvon elé. 1–1

Az egyenlítő gól születésekor a másik meccsen már vezetett Uruguay, aminél rosszabb hírt is kaphattak volna az ázsiaiak („vezet Ghána”), és még az is belefért, hogy Giorgian De Arrascaeta hamarosan lőtt még egy gólt – az uru duplát egy dél-koreai gól hatástalanította volna.

De az a gól nem jött a szünetig, és sokáig azt követően sem. A második játékrész derekáig Portugália irányította a játékot, a dél-koreaiak egy-egy távoli lövésnél tovább nem jutottak – aztán az utolsó húsz percre fordulva próbálták feljebb csavarni a fordulatszámot. Santos érezte ezt, frissített csapatán, egyszerre három új embert dobott harcba – lehozta a nem sokat mutató Cristiano Ronaldót is –, nem adta fel a letámadást sem.

Lépett a dél-koreai stáb is, védőt középpályásra, középpályást csatárra cserélt az utolsó tíz percre, de nem sikerült átvenni az irányítást, a portugálok könnyedén tartották a labdát a térfelükön, még szögletet is rúgtak – és akkor szaladtak bele a késbe…

A 91. percben a kifejelt labdával Szon Hung Min úgy vágtázott végig a két tizenhatos között, mintha éppen akkor cserélték volna be, amikor utolérték, egy köténypasszal játékba hozta az akciót követő Hvang Hi Csant, egy tényleges csereembert, aki a leshatárról kilépve állítgatás nélkül a portugál kapuba lőtt! 2–1

Az utolsó pillanatokban kiharcolt győzelem továbbjutást ért Dél-Koreának: az ázsiai válogatott – több szerzett gólja révén – megelőzte az azonos pontszámmal végző Uruguayt, és a nyolcaddöntőben a G-csoport győztese ellen folytatja. A H-csoportot veresége ellenére megnyerő Portugália nyolcaddöntőbeli ellenfele szintén késő este válik ismertté – a G-csoport második helyezettje lesz az.

