HOLLANDIA: Noppert – Dumfries, Van Dijk, Timber, Aké, Blind (L. de Jong, 64.) – Gakpo (Lang, 113.), De Roon (Koopmeiners, a szünetben), F. de Jong, Bergwijn (Berghuis, a szünetben) – Depay (Weghorst, 78.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 106.), Romero (Pezzella, 78.), Otamendi, Li. Martínez (Di María, 112.), Acuna (Tagliafico, 78.) – Mac Allister, De Paul (Paredes, 67.), Enzo Fernández – Messi, J. Álvarez (La. Martínez, 82.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Weghorst (83., 90+11.), ill. Molina (35.), Messi (73. – 11-esből)

Lesz-e a négy között dél-amerikai válogatott? A brazilok péntek kora esti kiesése után már csak az argentinok tehettek az ügy érdekében, azok az argentinok, akiknek elődöntőbe jutására előzetesen talán kevesebben fogadtak volna. Ráadásul a negyeddöntőben ránézésre nekik jutott a nehezebb ellenfél.

Mindenesetre a luszaili stadionban gyülekező – és létszámban messze-messze a hollandok fölé növő – argentin drukkerek nem érezték, hogy a brazilokkal történtek különösebb terhet tettek volna saját kedvenceikre, sőt: alaposan megünnepelték az ősi rivális búcsúját. Aztán a himnuszok után rákezdtek a nótázásra, amelyet jó ideig nem különösebben zavart meg semmi.

ESEMÉNYTELEN GYÜRKŐZÉS UTÁN REMEK ARGENTIN GÓL

Sem Louis van Gaal, sem Lionel Scaloni nem követelte meg játékosaitól, hogy korán döntésre vigyék a dolgot, és ők fegyelmezetten visszafogottak is voltak. No nem a párharcokban, azokba mindkét fél beleállt; de a labdára vigyáztak, a szervezettségből nem engedtek, így aztán a támadásra szakosodott játékosoknak nem sok lehetőségük nyílt a kibontakozásra.

Jellemző módon a kaput eltaláló első lövésre a 33. percig várni kellett – Rodrigo De Paul középre tartó labdáját még védte Andries Noppert –, azonban szinte rögtön jött a második, és az már beakadt.

A 35. percben ki más kuszálta volna össze a holland sorokat, mint Lionel Messi; az viszont már korántsem papírforma, hogy a jobbról lendületesen középre törő csapatkapitány remek ütemű kiugratására Nahuel Molina érkezzen. Neki eddig nem volt gólja a válogatottban, most finom labdaátvétel után estében, testi épségét sem kímélve megtörte a jeget. 0–1

Az oranje először került hátrányba ezen a világbajnokságon, még nem láttuk, mire képes, ha futnia kell az eredmény után. Olyasmit már láttunk, hogy Argentína kiengedte kezéből a vezetést – viszont azt is láttuk, hogy a szaúdiak elleni rémálomból sikerült az ébredés, Scaloni emberei azóta „fogják az eredményt”.

Lionel Messi erős holland őrizetben (Fotó: AFP)

Katar, Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion. V: Lahoz (spanyol)

Nahuel Molina gólöröme a vezető gól után (Fotó: AFP)

MESSI ELDÖNTI? Á, DEHOGY – JÖN (KI?) WEGHORST!

Nos, Van Gaal első lépésben egy kettős cserében látta a megoldást, a második félidőre felfrissített csapata feljebb húzódott a gyors labdaszerzések érdekében, de ebben ott bujkált a kockázat. Messi egy három ember közé varázsolt kiugratással gyorsan meg is mutatta, hol – a kontrával meglóduló argentin támadósor azt a lehetőséget még elpackázta.

Messi sem lőtt gólt a saját maga kiharcolta szabadrúgásból – a labda alig suhant a léc fölé –, azonban a hollandokban ezúttal nem volt annyi erő, hogy profitáljanak ebből, és a következő Messi-megmozdulás már gólt hozott: Marcos Acuna harcolt ki tizenegyest a 16-os bal oldalán az óvatlan Denzel Dumfriesszel szemben, és a csapatkapitány ballal, félmagasan a kapu bal oldalába lőtt. 0–2

Scaloni vette magának a bátorságot, hogy a kétgólos előny birtokában – és nyilván úgy érezvén, hogy a hollandok ezen az estén féken tarthatók – kettőt cserélt a védelemben. Merész húzás volt, ez gyorsan kiderült, mint ahogyan az is, hogy Van Gaal sokkal jobb érzékkel váltott: a 83. percben Steven Berghuis (csereember) jobb oldali beadásából Wout Weghorst (csereember) remek fejessel szépített. 1–2

Az addig sem baráti hangulat a több mint tízperces hosszabbítással súlyosbított végjátékra kifejezetten háborússá vált. Leandro Paredes akár piros lapot is kaphatott volna, mert látványos szabálytalansága után nem volt rest odabikázni a labdát a holland kispadra… Nem talált el senkit, de kiadós lökdösődés kerekedett – a tömegverekedés elmaradt, a spanyol játékvezető talán ezért nem állította ki…

S amikor az argentinok talán már fél lábbal a négy között érezték magukat, Hollandia előállt a vb-történelem egyik legrafináltabb góljával: Teun Koopmeiners (csak a rend kedvéért: csereember) végzett el szabadrúgást a 16-os előteréből, lövés helyett a háromtagú holland álsorfalban helyezkedő Wout Weghorsthoz passzolt, aki fordulásból a kapu bal oldalába gurította a hosszabbítást jelentő második holland gólt! 2–2

ARGENTIN KAPUFA A HOSSZABBÍTÁSBAN – ÉS ARGENTIN ÖRÖM A TIZENEGYESEK VÉGÉN



A ráadás kezdetekor már 12-nél tartott a lekönyvelt sárga lapok száma – kapott még be nem cserélt, már lecserélt játékos, valamint az argentin kapitány és segítője, Walter Samuel is –, és nem is ért véget ott: a termés végül 15 lett.

Ami az egyéb eseményeket illeti, az első tizenöt perc inkább a hollandoké volt, a második a sokkból addigra kijövő argentinoké. Lautaro Martínez előtt két lehetőség is nyílt, az elsőnél Virgil van Dijk blokkolta a közeli lövését, a másodiknál Noppert ütötte ki a bombáját. A 121. percben pedig Enzo Fernández lőtt 20 méterről – kapufa…

A tizenegyespárbajt a hollandok kezdték, méghozzá Van Dijk, lövését Emiliano Martínez jobbra vetődve kivédte. A következőt Messi nagyon higgadtan begurította. Martínez kivédte Berghuisét is, a következő két argentin és az est holland hőse, Weghorst nem hibázott. Enzo Fernández a kapu mellé bombázott, felcsillant a remény a hollandok előtt, Luuk de Jong a maga feladatát el is végezte, így minden szem az ötödik argentin lövőre, Lautaro Martínezre szegeződött. Az Inter sztárja bevágta – Argentína elődöntős!

Argentína tehát győzött, és a 2014-es világbajnokság után ismét – története során immár hatodszor – ott van a legjobb négy között.

HOLLANDIA

KAPUSOK: 1 Remko Pasveer (AFC Ajax), 13 Justin Bijlow (Feyenoord), 23 Andries Noppert (Heerenveen)

VÉDŐK: 2 Jurriën Timber (AFC Ajax), 3 Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 4 Virgil van Dijk (csk, Liverpool FC – Anglia), 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 6 Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 16 Tyrell Malacia (Manchester United – Anglia), 17 Daley Blind (AFC Ajax), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 26 Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 11 Steven Berghuis (AFC Ajax), 12 Noa Lang (FC Bruges – Belgium), 14 Davy Klaassen (AFC Ajax), 15 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 20 Teun Koopmeiners (Atalanta – Olaszország), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 24 Kenneth Taylor (AFC Ajax), 25 Xavi Simons (PSV)

TÁMADÓK: 7 Steven Bergwijn (AFC Ajax), 8 Cody Gakpo (PSV), 9 Luuk de Jong (PSV), 10 Memphis Depay (FC Barcelona – Spanyolország), 18 Vincent Janssen (Royal Antwerp FC – Belgium), 19 Wout Weghorst (Besiktas – Törökország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Louis van Gaal

ARGENTÍNA

KAPUSOK: 1 Franco Armani (River Plate), 12 Gerónimo Rulli (Villarreal – Spanyolország), 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia)

VÉDŐK: 2 Juan Foyth (Villarreal – Spanyolország), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (Sevilla – Spanyolország), 6 Germán Pezzella (Real Betis – Spanyolország), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 25 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Leandro Paredes (Juventus – Olaszország), 7 Rodrigo De Paul (Atlético Madrid – Spanyolország), 8 Marcos Acuna (Sevilla – Spanyolország), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 16 Thiago Almada (Atlanta United FC – Egyesült Államok), 17 Alejandro „Papu” Gómez (Sevilla – Spanyolország), 18 Guido Rodríguez (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion – Anglia), 24 Enzo Fernández (Benfica – Portugália)

TÁMADÓK: 9 Julián Álvarez (Manchester City – Anglia), 10 Lionel Messi (csk, Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Ángel Di María (Juventus – Olaszország), 15 Ángel Correa (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 Paulo Dybala (AS Roma – Olaszország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Lionel Scaloni

