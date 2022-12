Összeállításunkban megnéztük, ki az a top 10 játékos, akinek a Transfermarkt szerint a legtöbb az értéke úgy, hogy közben (még) pályára sem lépett a világbajnokságon, olvasható a kemma.hu-n.

A legértékesebb futballista James Maddison, az angolok 26 éves támadója. Gareth Southgate el van engedve támadókkal, és Maddison inkább tizes pozícióban játszik, ami igazán nincs is az angoloknál, így nem csodálkozunk, hogy nem fér be, ráadásul az angolok nem is voltak még hátrányban ezen a tornán. Az 55 millió eurós Leicester City-középpályás még pályára léphet, hiszen legalább egy meccset még vív az angol válogatott.

Joaquin Correa eddig 19 alkalommal húzta fel az argentín válogatott mezét, de a vb-n még nem szerepelt, bár az argentínok is játszanak legalább egyszer. A Messi vezette támadósorba egyelőre kicsi a fluktuáció, listánkon egy másik argentín klasszis is szerepel majd. Az Inter Milán szélsője, Correa jelenleg 40 millió eurót ér.

A harmadik helyen álló Yeremy Pino viszont már biztosan nem fog pályára lépni, hiszen a spanyolok kiestek. A Villarreal 20 éves középpályára hétszer játszott a válogatottban, de ezen a tornán Luis Enrique egy percet sem adott neki. Az ő értéke 38 millió eurót kóstál.

A németek már a csoportkörben kiestek, így nem csoda, hogy több drága futtballistát sem tudtak bevetni. Közülük a legtöbbet Karim Adeyimi éri, 35 millió eurót, de a Dortmund futballistája egy percet sem kapott Hansi Flicktől. Ahogy Youssoufa Moukoko sem, bár ő érték szerint nincs a top 10-ben, de lehet, hogy ők ketten megoldást jelentettek volna az akadozó német támadójátékban.

Az ötödik helyre ketten pályáztak, Robert Sanchez, a spanyolok cserekapusa eddig csak két válogatottságon van túl, így érthető, hogy nem vele kezdődött a hispánok kezdőtizenegye, és az angolok fiatalja, Conor Gallagher is csak világot látni utazott ki, bár ahogy Maddison, úgy ő is még pályára léphet, bár nagyjából ugyanaz a poszt. Mindketten 32 milliót érnek a Transfermarkt szerint.

A hetedik helyen két kapus, és Messi egyik kedvenc csapattársa szerepel, mindannyian 30 millió eurós cetlivel magukon. Az angolok érthető okokból nem változtatnak hátul, így Aaron Ramsdale csak a padon ül ekkora értékkel, a németek viszont elgondolkodhatnak, hogy miért Neuer védett, miért nem Marc André ter Stegen, hiszen ahogy meg is írtuk, Neuer a legrosszabb értékelést hozta az egész német csapatból. Mellettük szintén nem játszott még egy percet sem Paolo Dybala, aki ugyan bekerült az utazó keretbe, de a sérülése miatt nagy kérdés, hogy tudna-e egyáltalán játszani.

A lista utolsó helyén szintén egy németet találunk, Julian Brandt személyében, akinek az értéke 28 millió euró. A dortmundi középpályás sem kapott lehetőséget, pedig már 39 válogatottságnál tart.

