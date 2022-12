– A katari torna 64 mérkőzésén 172 gól született, s ez új rekord! Az eddigi csúcsot a 2014-es brazíliai és az 1998-as franciaországi esemény tartotta 171 góllal!

– A döntőben mesterhármast szerző Kylian Mbappé (aki 8 góllal a torna gólkirálya lett) a második olyan labdarúgó, aki három gólt szerzett egy világbajnoki fináléban. Korábban erre eddig csak az angol Geoff Hurst volt képes (1966-ban, az NSZK ellen), aki Twitter-oldalán gratulált a Paris Saint-Germain 23 éves labdarúgójának a három gólhoz.

– Mbappé egyébként a labdarúgás történetének első olyan játékosa lett, aki négy gólt szerzett vb-döntőben, hiszen négy éve, Oroszországban már eredményes volt a Horvátország ellen 4–2-re megnyert fináléban. A mostani triplával már 12 gólnál jár világbajnokságokon.

– Kylian Mbappé az argentinok elleni döntőben elért első gólja a 10. találata volt világbajnokságon, ezzel 23 évesen és 363 naposan ő lett a legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet. A listát eddig a német Gerd Müller vezette (24 évesen és 226 naposan) Kocsis Sándor előtt (24 évesen és 282 naposan).

– A Franciaország ellen szerzett két góljával összesen 26 gólt szerzett nagy tornákon, azaz világbajnokságokon és Copa Américán a hétszeres aranylabdás Lionel Messi. Az argentin ezzel a legeredményesebb dél-amerikai játékos lett ebben a tekintetben, megelőzve a brazil fenomént, Ronaldót!

– Messi ráadásul nemcsak megdöntötte a világbajnoki szereplési rekordot (ez volt a 26. mérkőzése), hanem úgy lett életében először világbajnok, hogy a fináléban két gólt is szerzett, sőt a tizenegyesek során is hidegvérű volt, ráadásul őt választották meg a torna legjobb játékosának.

– Messi 35 évesen és 117 naposan a vb-döntők második legidősebb játékosa lett a svéd Nils Liedholm után, aki 1958-ban 35 évesen és 264 naposan talált be a braziloknak (akik akkor 5:2-re nyertek).

– Lionel Messi és Ángel Di María olyan páratlan sikersorozatot ért el, ami eddig rajtuk kívül még senkinek sem sikerült: minden olyan fontos trófeát begyűjtöttek, ami válogatott és klubszinten mostanában lehetséges (olimpiai, kontinens- és világbajnoki cím, nemzeti bajnokság, nemzeti kupa, Bajnokok Ligája, valamint nemzeti és európai szuperkupa). Érdekesség, hogy 2007-ben U20-as világbajnokságot, 2008-ban olimpiát, majd 2021-ben Copa Américát is együtt nyertek. Ráadásul Messi ezenkívül háromszor még a FIFA-klubvilágbajnokságot is megnyerte.

– Argentína a harmadik világbajnoki címét szerezte meg (1978, 1986, 2022), Franciaország pedig nem a harmadik sikeres címvédő lett Olaszország (1934, 1938) és Brazília (1958, 1962) után, hanem a harmadik olyan válogatott Argentínát (1990) és Brazíliát (1998) követően, amelyik bár bejutott a döntőbe címvédőként, nem tudott nyerni.

– Argentína legutóbbi és mostani vb-sikere között 36 év telt el. Ennél nagyobb különbség két világbajnoki cím között csak Olaszország 1938-as és 1982-es aranyérme között van.

– Az argentin válogatottat irányító Lionel Scaloni 44 évesen és 216 naposan szerzett világbajnoki címet szövetségi kapitányként. Ezzel a szakember honfitársa, César Menotti 1978-as vb-győzelme óta a legfiatalabb szakvezető lett, aki vb-t nyert. Menotti 39 évesen és 232 naposan örülhetett aranyéremnek.

– Harmadszor torkollott tizenegyespárbajba egy világbajnoki döntő, de ebből a franciák kétszer is érintettek voltak, s ahogy 2006-ban Olaszország ellen, most Argentína ellen is alulmaradtak.

