Vasárnap befejeződött a labdarúgó-világbajnokság, amit Gianni Infantino FIFA-elnök minden idők legjobb vb-jének nevezett. Ez a megállapítás ugyan barokkos túlzás, de az biztos, több szempontból is emlékezetes tornán vagyunk túl. Előzetesen talán senki nem gondolt arra, hogy Németország és Belgium a csoportból sem jut tovább. Arra is kevesen fogadtak volna nagyobb tétben, hogy a vb-történelem során Marokkó révén először jut be afrikai válogatott az elődöntőbe. Szomorú volt látni Cristiano Ronaldo dicstelen búcsúját is.

A finálé azonban olyan volt, mint a piros ász, azaz mindent vitt. Egyik csapat döntőbe kerülése sem számított meglepetésnek, hiszen a címvédő és a Copa America győztese találkozott egymással. Összességében Argentína elképesztő fordulatok után tizenegyespárbajban győzte le Franciaországot. Igen ám, de sokáig tulajdonképpen egy csapat volt a pályán. Igaz, az argentinok egy erősen „véleményes” büntetővel szerezték meg a vezetést, de a második találatuk parádés támadás végén született. Ekkor úgy tűnt, eldőlt minden, de ez talán túlságosan megnyugtatta a dél-amerikaiakat, akik fejben talán már a díjátadásra gondoltak. A hajrában azonban a franciák Mbappé mindössze kilencvenhét másodperc alatt szerzett két góljával visszajöttek a meccsbe, majd a hosszabbításban is tudtak egyenlíteni Messi második gólja után. Ezzel a PSG csatára a vb-döntők történetének második olyan játékosa lett, aki három gólt szerzett, de a francia válogatottnak ez sem volt elég a sikerhez. A tizenegyesekre maradt a döntés, amiben Lionel Scaloni csapata jobb volt. Argentína történelme harmadik világbajnoki címét szerezte meg, a csapat kapitánya, Lionel Messi pedig végre a csúcsra ért. A finálét követő látványos eredményhirdetésbe azonban „belepiszkított” Emiliano Martínez, akit a vb legjobb kapusának választottak. A hálóőr az aranyból készült kapuskesztyűt ábrázoló díjjal ugyanis nehezen félreértelmezhető obszcén mozdulatokat tett.

