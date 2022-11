A dohai sajtóközpontban rendezett szombati eseményen részt vett az Arsene Wenger vezette társaság tagjai közül a neves olasz edző, Alberto Zaccheroni, a korábbi kolumbiai kapus, Faryd Mondragón és a korábbi nigériai középpályás, Sunday Oliseh. A kivetítőn megjelenített ábrákkal és játékhelyzet-elemzéssel kísért előadás elején arról esett szó Irán negatív példájával szemléltetve, hogy a – vb-n több csapat játékát is jellemző – feltolt védekezés csak akkor lehet hatékony, ha valóban kizárja a minőségi támadásindítás lehetőségét. Ugyanakkor a taktikai választás előnyeként nevezték meg, hogy az ellenfél térfelén szerzett labdával kevesebb energiabefektetéssel lehet felépíteni egy-egy akciót.

„Az öt cserelehetőségnek köszönhetően a csapatok megengedhetik maguknak, hogy ne tartalékoljanak, az elöl kezdett letámadáshoz szükséges plusz­erő könnyebben pótolható – hangsúlyozta Alberto Zaccheroni. – Azt is látom ugyanakkor, hogy ma már egyre kevésbé van értelme támadó- és védekezőfázisról beszélni, hiszen a támadás egyúttal felkészülést is jelent már a védekezésre, mert labdavesztés esetén azonnal reagálni kell, a védekezés pedig a támadásindítás első lépésének tekinthető. Elmúlt már az az idő is, amikor három sorra, azaz védelemre, középpályára és csatárokra lehetett bontani a hadrendet; a hagyományos, statikus sorok összemosódnak, és ma már az viszi a legtöbbre, aki az átmeneti fázisokból ki tudja hozni a legtöbbet.”

Sunday Oliseh arra hívta fel a figyelmet, hogy a válogatottaknak láthatólag nincsenek erőnléti gondjaik, hiszen a klubszezon közben rendezett vb miatt maximum fele annyi játékperc „van a lábakban”, mint a korábbi tornákon. Elősegíti a játékosok frissességét az is, hogy a stadionok közötti rövid távolságoknak köszönhetően kevesebbet kell utazniuk, a szállodai és edzéskörülményekre pedig nem lehet semmi panasz. Az első körben szerzett feltűnően sok (hat) tizenegyesgólról azt mondta, hogy a büntetők nagyobb számában nemcsak a VAR mindent látó szigora játszik közre, hanem az is, hogy a támadók kitanulták, miként ügyeskedhetnek – ahogy ő fogalmazott – „zseniális módon” a rendszer adta lehetőségekkel. Cristiano Ronaldo kicsikart büntetőjét említette és azt, hogy a csatárok rájöttek: ha előbb érnek a labdához, mint a védő, és utána hagyják, hogy a lábuk összekoccanjon az ellenfélével, jó eséllyel megkapják a tizenegyest.

A kolumbiai Faryd Mondragón, aki válogatottjával az 1998-as tornán vívott emlékezetes mérkőzést Tunéziával (az 1–0-ra győztes együttes tagjaként), a tunéziai csapat játékát elemezve úgy értékelt, hogy az észak-afrikai ország szinte dél-amerikai stílusban játszik, egyúttal jól kamatoztatja Európában szereplő légiósai – itt gondolhatunk a ferencvárosi Aissa Laidounira is – értékes tapasztalatát.

