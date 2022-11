URUGUAY–DÉL-KOREA 0–0 (0–0)

al-Rajján, Education City Stadion, 41 663 néző. Vezeti: Clément Turpin (francia)

URUGUAY: Rochet – M. Cáceres, Godín, Giménez, Olivera (Vina, 79.) – Valverde, Vecino (De la Cruz, 79.), Bentancur – Pellistri, L. Suárez (Cavani, 64.), Núnez. Szövetségi kapitány: Diego Alonso

DÉL-KOREA: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Na Szang Ho (Li Kang In, 74.), Li Dzse Szun (Szon Dzsun Ho, 74.), Szon Hung Min – Hvang I Dzso (Cso Ku Szung, 74.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento

A találkozó negyedik játékvezetője a nagykárolyi Kovács István volt, aki a nyitó mérkőzésen az Ecuador–Katar összecsapáson (2–0) már betöltötte ezt a szerepet. Tizenhat mérkőzést rendeznek az első körben, 36 játékvezető szerepel a keretben, de egy esélyt mindenki kap a bizonyításra, így biztos, hogy látjuk a magyar sportembert mérkőzést is vezetni, akár a torna kieséses szakaszában is.

Ami a mérkőzést illeti, az első félidő sajnos kevés izgalmat tartogatott, egyik csapat sem akart sok kockázatot vállalni, így aztán főleg mezőnyjátékot láthattunk. A koreaiaknál volt többet a labda (most fordult elő velük először vb-n, hogy ebben a statisztikában jobbak voltak az első félidőben), mégis Uruguay állt valamivel közelebb a vezetés megszerzéséhez.

A 35. percben még egy ígéretes dél-koreai támadás futott végig a pályán, azonban Hvang I Dzso nyolc méterről a kaput sem találta el. Nem úgy Diego Godín, aki a szünet előtt szögletből a jobb kapufára fejelt. Az első meccsek tapasztalatai alapján kimondottan meglepőnek hatott, hogy ezúttal szinte nem is volt ráadás a játékrész végén...

Egy kis stat: A negyedik világbajnokságán részt vevő Godín két nappal megdöntötte Jacinto Varela uruguayi rekordját, a 160. válogatott meccsét játszó csapatkapitány 36 évesen és 281 naposan lépett pályára a tornán.

Szon Hung Minnek volt egy veszélyes lövése a hajrában (Fotó: AFP)

A nevelőegyesületétől bajnoki címmel búcsúzó Luis Suárez fizikailag nem tűnt meggyőzőnek, érkezett is helyette az utolsó félórára a másik uruguayi legenda, Edinson Cavani, azonban az első félidő koreográfiáját másolva újra csak a hajrában pörögtek fel az események.

Először a liverpooli Darwin Núnez próbálkozott lövéssel, majd a 89. percben a realos Federico Valverde sistergős bombája csattant a jobb kapufán. A túloldalon egy rossz uruguayi kirúgás után Szon Hung Min szúrta rá, de nem találta el a kaput, így gól nélküli döntetlennel zárult a H-csoport első mérkőzése.

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

17.00: Portugália–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

URUGUAY VILÁGBAJNOKI KERETE

KAPUSOK: 1 Fernando Muslera (Galatasaray – Törökország), 12 Sebastián Sosa (Independiente – Argentína), 23 Sergio Rochet (Nacional)

VÉDŐK: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 3 Diego Godín (Vélez Sarsfield – Argentína), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 17 Matías Vina (AS Roma – Olaszország), 19 Sebastián Coates (Sporting CP – Portugália), 22 Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok), 26 José Luis Rodríguez (Nacional)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Matías Vecino (Lazio – Olaszország), 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (River Plate – Argentína), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 14 Lucas Torreira (Galatasaray – Törökország), 15 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 24 Agustín Canobbio (Athletico Paranaense – Brazília), 25 Manuel Ugarte (Sporting CP – Portugália)

TÁMADÓK: 8 Facundo Pellistri (Manchester United – Anglia), 9 Luis Suárez (Nacional), 11 Darwin Núnez (Liverpool – Anglia), 18 Maxi Gómez (Trabzonspor – Törökország), 20 Facundo Torres (Orlando City – Egyesült Államok), 21 Edinson Cavani (Valencia – Spanyolország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Diego Alonso

DÉL-KOREA VILÁGBAJNOKI KERETE

KAPUSOK: 1 Kim Szung Kju (al-Sabab – Szaúd-Arábia), 12 Szong Bum Kun (Csonbuk Motors), 21 Dzso Hjon Vu (Ulszan)

VÉDŐK: 2 Jun Dzsong Kju (FC Szöul), 3 Kim Dzsin Szu (Csonbuk Motors), 4 Kim Min Dzse (Napoli – Olaszország), 14 Hong Csul (Tegu FC), 15 Kim Mun Hvan (Csonbuk Motors), 19 Kim Jung Kvon (Ulszan), 20 Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka – Japán), 23 Kim Te Hvan (Ulszan), 24 Cso Ju Min (Tedzson Citizen)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Dzsung Vu Jung (al-Szadd – Katar), 6 Hvang In Bom (Olympiakosz – Görögország), 8 Paik Szung Ho (Csonbuk Motors), 10 Li Dzse Szun (Mainz 05 – Németország), 11 Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 13 Szon Dzsun Ho (Santung Tajsan – Kína), 17 Na Szang Ho (FC Szöul), 18 Li Kang In (Real Mallorca – Spanyolország), 22 Kvon Csang Hun (Kimcson Szangmu), 25 Dzsong Vu Jong (SC Freiburg – Németország), 26 Szong Min Kju (Csonbuk Motors)

TÁMADÓK: 7 Szon Hung Min (Tottenham Hotspur – Anglia), 9 Cso Ku Szung (Csonbuk Motors), 16 Hvang I Dzso (Olympiakosz – Görögország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Paulo Bento (portugál)

