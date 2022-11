Finlay a most kezdődött idény elején levelet írt Grealishnek, amelyben kifejtette, hogy ő a kedvenc játékosa, a pályán és az azon kívül végzett tevékenysége miatt. Finlay tudta, hogy Grealish húga, Holly szintén agyi bénulásban szenved, és elmesélte a támadónak, szívmelengető látnia, hogy milyen sokat segít testvérének – írja a standard.co.uk.

Grealish válaszolt a fiú levelére, aláírt Manchester City-mezt is küldött neki. A játékos ezután meglepte ifjú rajongóját: ellátogatott a City Football Academyre, Finlay minden hétfőn ott játszik, a fogyatékkal élők csapatában. Megölelték egymást, majd a fiú arra kérte Grealisht, hogy a következő gólját a The worm (A kukac) elnevezésű mozdulatsorral ünnepelje. Grealish azzal viccelődött, hogy nem teheti, mert azt sem tudja, hogyan kell csinálni, és meg is sérülhet benne. Végül aztán megígérte, hogy táncol!

For you Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 — Jack Grealish (@JackGrealish) November 21, 2022

A játékos betartotta a szavát. Az Irán ellen Katarban 6–2-re megnyert csoportmérkőzésen ő szerezte csapata hatodik gólját, majd bemutatta azt a bizonyos, ígért táncot. Nem sokkal a találkozó után a Twitter oldalán osztotta meg a találkozásukon készült videót és a katari gólöröméről készült képet – mindehhez csak annyit kommentelt: „Érted, Finlay!”

