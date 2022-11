A csapatok a különböző kontinensek selejtezősorozatain kvalifikálták magukat. A szervező, házigazda jogán maga Katar is részt vesz, csapata eddig még sohasem állt rajthoz hasonló világeseményen.

A résztvevőket összesen nyolc csoportba osztották be, így mindegyikben négy-négy nemzet található.

A csoport: Hollandia, Ecuador, Szenegál, Katar.

B csoport: Anglia, USA, Irán, Wales.

C csoport: Lengyelország, Argentína, Mexikó, Szaúd-Arábia.

D csoport: Franciaország, Dánia, Tunézia, Ausztrália.

E csoport: Németország, Spanyolország, Costa Rica, Japán.

F csoport: Horvátország, Belgium, Kanada, Marokkó.

G csoport: Svájc, Szerbia, Brazília, Kamerun.

H csoport: Portugália, Uruguay, Ghána, Dél-Korea.

A nyitómeccs, a Katar–Ecuador-találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik. Előtte természetesen láthatjuk majd a nyitóünnepséget is. Az eredeti menetrend szerint hétfőn lett volna a kezdés Szenegál és Hollandia között. A rendezők kifejezett kérésére azonban Katar meccsét előrébb hozták, ami így azt jelenti, hogy 21-én csak három találkozót játszanak. Ezt követően aztán a menetrend szerint naponta két-két csoport válogatottjai csapnak össze. Első nap az A és a B, majd a C és a D csoport és így tovább. 1. forduló: november 20.– november 24. 2. forduló: november 25. – november 28. 3. forduló: november 29. – december 2.

Ezt követően minden csoportból a két első jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. Pontegyenlőség esetén az alábbi kritériumokat veszik figyelembe, sorrend szerint: gólkülönbség, melyik együttes szerzett több gólt, egymás elleni mérleg: gólkülönbség, gólok száma, sportszerűségi pontszám: sárga lapok száma, kiállítások száma. Amennyiben mindenben egyenlő statisztikákat produkál két csapat, akkor sorsolással döntenek a felek között.