Az origo kiküldött munkatársa, Lantos Gábor helyszíni jelentése a 22. labdarúgó-világbajnokságról, Katarból.

Kevesen tudják, de a világbajnokságon nemcsak a résztvevő 32 csapat öldöklő küzdelme zajlik, hanem 12 ezer újságíró is küzd egymással. Mégpedig azért, hogy ki tud bejutni azoknak a csapatoknak a meccseire, amelyek a legtöbb embert érdeklik a világon.

A féltve őrzött, kincset érő jegyek FORRÁS: ORIGO

Katarban két ilyen válogatott van: a Messi vezette argentin csapat és az ötszörös világbajnok brazilok. Ezért kiáltottam fel örömömben, amikor értesültem, hogy erre a meccsre megkaptam a belépőt és a mérkőzés után az interjúzónába is bemehetek. Úgyhogy nincs abban semmi túlzás, hogy eddig ez a legnagyobb csoda, ami Katarban velem megtörtént.

Mi, magyarok el nem tudjuk képzelni azt a felhajtást, ami az ötszörös világbajnok körül minden egyes focivébén forog és nincs ez másképpen Katarban sem. Vannak olyan brazil rádióállomások, amelyek a nap 24 órájában élő adásban számolnak be a csapat minden rezdüléséről, ha pedig nincs rezdülés, akkor tesznek arról, hogy legyen. Ráadásul most Neymar sérülése miatt akad is olyan téma, amelyet lehet rágni. Órákon, napokon keresztül. Most tényleg az a fő kérdés, mikor térhet vissza a PSG brazil sztárja? Ha egyáltalán visszatérhet, mert vannak olyan vélemények is, amelyek szerint számára ez a vb már végetért.



Neymar biztosan nem lesz ott a hétfő esti mérkőzésen FORRÁS: AFP/ADRIAN DENNIS

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy pont a francia csapat eddig bemutatott attraktív játéka a bizonyság arra, hogy egy-egy világsztár kiesése nem biztos, hogy áthidalhatatlan problémát okoz. A világbajnoki címvédőnél a vb előtti utolsó pillanatban eset ki az Aranylabdás Karim Benzema, de az ő hiánya (és Pogba hiánya) egyelőre nem látszik meg a 2018-as aranyérmes játékán.A brazilok kerete tele van egészen elképesztő képességű játékosokkal, az új "felfedezett" a szerbeknek az első meccsen két gólt lövő Richarlison de Andrade, aki jelen pillanatban a Tottenham játékosa, de látva azt a produkciót, amire képes, aligha marad sokáig a londoni csapatban.Az ő második (ollózós) gólja a vb eddigi legszebb találata volt, s az az örömjáték, amelyet a sárga mezesek képesek nyújtani, tényleg orvosság minden rossz vb-meccsre. A szerbek cseppet sem voltak boldogok attól, amit láttak, iszonyatosan nehéz lehet megélni a pályán, ha az ellenfél ekkora fölényben focizik. Ilyenkor nem marad más, mint a sorozatos szabálytalanságok elkövetése, amely amúgy egy olyan sztárcsapatot is kizökkenthet a ritmusból, mint a brazilt. Ráadásul Neymar az a játékos, akire vadásznak az ellenfelek, mert tudják, hogy az ő kiiktatása olyan eseményeket indíthat el, amelyre a brazilok képtelenek reagálni.



Az ötszörös világbajnok így készült a svájciak elleni meccsre FORRÁS: AFP/NELSON ALMEIDA

Nyomaszthatja a brazilokat, hogy világbajnokságon még sosem tudták legyőzni Svájcot, igaz, nem is kaptak ki tőlük.Az 1950-es vb-n (hazai pályán) 2-2 lett a végeredmény, 2018-ban, Oroszországban pedig 1-1. Az első körben a svájci csapat 1-0-ra legyőzte Kamerunt, azaz most a csoportban két győzelemmel rajtoló együttes csap össze a 974-es stadionban.



Lesz-e okuk a braziloknak az örömre Svájc ellen? FORRÁS: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Természetesen Svájcban is központi téma a brazilok elleni mérkőzés. A nemzeti csapatban nem játszik már Valon Behrami, aki a 2018-as vb csoportmeccsén gyakorlatilag szétrúgta Neymart.Erről ma is büszkén beszél a svájci "hentes", aki szerint a brazilok legnagyobb csillaga iszonyatosan rájátszik minden egyes esetre.Behrami szerint Neymar folyamatosan igényli a cirkuszt és az állandó figyelmet, azaz ő a fő műsorszám. A hétfő esti meccsel kapcsolatban azt mondta, hogy Szerbia ellen, amíg Neymar a pályán volt, a dél-amerikai csapat támadásainak 60 százaléka Neymaron keresztül ment, s csak 20-20 százalék jutott a szélekre. Neymar kiesésével ez most megváltozik, s ezért kell a svájciaknak jobban odafigyelni a széleken vezetett brazil akciókra.

A meccs tehát hétfőn 17 órakor kezdődik a 974-es konténerstadionban.

Doha, 2022. november 28., hétfő