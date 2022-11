Európai lévén az európai csapatoknak szurkol, ezen belül is számára a legszimpatikusabbak a portugálok, de úgy gondolja, hogy idén nem európai csapat nyeri a világbajnokságot. Örül annak, hogy a kisebb csapatok okoztak már meglepetéseket elég, ha a japánok németek, a marokkóiak belgák, vagy a szaúdiak argentinok elleni győzelmére gondolunk. Ez azt jelenti, hogy a világ elkezdett felzárkózni labdarúgásban a nagyok mellé, hiszen évtizedeken keresztül az olasz, német, brazil, argentin, spanyol, angol válogatottak voltak csak a favoritok. Ez nem véletlen, hiszen az európai ligákban játszanak, szocializálódnak nem csak a hazai, hanem a dél-amerikai, afrikai, ázsiai labdarúgók is. És persze van visszafelé is átjárás, de ez kevésbé jellemző. Sok nagy játékosnak az idei az utolsó „fellépése” egy világeseményen, legyen az Messi, Ronaldo, Griezman, Müller, de igazán ez egy csapatsportág és az egyéni kvalitások csak úgy érvényesülhetnek, ha ezt egy csapatban, egy egymást támogató közösségben teszik.

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei: https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022 Tippeljen ön is: https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon