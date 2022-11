Jakab Elek, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Szakmai Bizottságának tagja így vélekedett. – Várom a világbajnokságot, bár az időpont miatt érzelmileg nehéz ezt kezelni. Ebben a formában a válogatottak számára nem maradt idő a hosszú felkészülésre, tulajdonképpen a bajnoki meccsekről esnek be a játékosok a vb-re. Elárulta, elképzelhető, hogy néhány mérkőzést személyesen is megtekinthet a helyszínen, de még vannak az utazással kapcsolatos kérdőjelek. Érdekes torna lesz, hiszen az úgynevezett nagy nemzetek mellé több ország is felzárkózhat. Meglepetést okozhatnak az arab és afrikai együttesek.

Hozzátette: – Azonban a végjátékban szerintem dominálni fognak a dél-amerikaiak, akik az utóbbi időben harcosabb célfutballt játszanak. Az biztos, hogy azok lesznek eredményesek, akiknek a védekezésük fegyelmezett lesz, és pluszban olyan egyéniségekkel rendelkeznek, akik extra megoldásokra képesek. A brazilok ott lesznek a végjátékban, de nem biztos, hogy ők lesznek a befutók. Az angolok az utóbbi időszakban megtorpantak. A franciák azonban egy jó generációval rendelkeznek, ahol jól ötvöződik a rutin és a fiatalos lendület. Az argentinok Messi vezérletével az esélyesek közé tartoznak.

Vezető képünk archív.