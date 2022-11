LENGYELORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 2–0 (1–0)

Al-Rajján, Education City Stadion. Vezette: Wilton Sampaio (brazil)

LENGYELORSZÁG: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Milik (Piatek, 71.), Zielinski (Kaminski, 63.), Frankowski – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Amri, al-Bulaihi, al-Breik (al-Gannam, 65.) – al-Buraikan, al-Nadzsej (al-Abed, a szünetben; Bahebri, 90+5.), al-Malki (al-Abud, 85.), Kanno, Sz. al-Davszari – al-Sehri (N. al-Davszari, 85.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard

Gólszerző: Zielinski (39.), Lewandowski (82.)

Kevesen gondolták volna a sorsolásnál, hogy Szaúd-Arábia több ponttal érkezik a csoportkör második mérkőzésére, mint Lengyelország. A szaúdiak azonban legyőzték az argentinokat, míg a lengyelek csak egy ikszre voltak jók Mexikó ellen.

Lionel Messiék ellen nagyszerű félidőt produkáltak, ezt a teljesítményüket pedig átmentették a mostani meccsükre is, hiszen jó játékot mutattak be az első félidőben. A szervezetten és nagy tűzzel játszó szaúdiak többször is megfutották a lengyeleket, a 13. percben pedig Mohamed Kanno lövése után Wojciech Szczesnynek kellett kitornáznia a labdát a léc alól.

A 26. percben aztán egy sarokrúgás után Krystian Bielik fejeséből alakult ki veszély, de Szaleh al-Sehri a kapusa előtt menteni tudott.

A 39. percben egy kirúgás után Robert Lewandowski került helyzetben, majd a kapuson túljutva okos döntést hozva visszatette a labdát Piotr Zielinskinek, aki pár méterről a kapuba bombázott (1–0). Ez volt a lengyelek első gólja a katari vb-n.

Lendületbe került Lengyelország, de Krystian Bielik hibája után büntetőt kapott a szaúdi csapat a 44. percben, al-Sehrit ölelgették a társak. A labda mögé Szalem al-Davszari állt, de Szczesny érezte az irányt, és védett, mi több, a kipattanónál még ennél is nagyobb bravúrt mutatott be a szabálytalanul, idő előtt bemozduló Mohammed al-Breik kísérleténél.

Szczesny három nagy védést is bemutatott az első játékrészben, míg elöl a társak az egyetlen kaput eltaláló lövésből betaláltak. 1–0

Az 55. percben ismét közel járt az egyenlítéshez a zöld mezes csapat, de a flipper közben Szczesny ismét a helyén volt, majd az utolsó lövés elkerülte a kaput.

Közel egy óra elteltével Firasz al-Buraikan is célba vette a kaput, aztán Mohamed Kanno is tüzelt, de mindketten pontatlanok voltak. Hátrányuk ellenére tetszetősen játszottak a szaúdiak. Nem sokkal később viszont a lengyelek megduplázhatták volna az előnyüket, de Arkadiusz Milik a lécet találta telibe. A 66. percben Lewandowski is közel járt a gólhoz, de Mohammed al-Ovaiszról a kapufára pattant a labda. Három perc alatt tehát két lengyel kapufát jegyezhettünk fel.

A 78. percben egy újabb ígéretes lehetőségek puskáztak el, ezúttal Abdulellah al-Malki volt pontatlan.

A 82. percben aztán Robert Lewandowski lezárta a mérkőzést, elő is törtek belőle az érzelmek. Al-Malki talpa alatt csúszott el a labda, az FC Barcelona sztárja pedig higgadtan értékesítette a ziccert (2–0).

Lewandowski a rendes játékidő utolsó percében megszerezhette volna második találatát is, de védett a kapus.

Újabb gól már nem esett, így a Lengyelország – mely továbbra is kapott gól nélkül áll – első győzelmét aratta, és négy pontos, míg Szaúd-Arábia maradt három pontos.

