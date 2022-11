A fénykép a Louis Vuitton jóvoltából jöhetett jöhetett létre, amely egyfajta reklámfogás a francia divatháztól a vasárnap kezdődő katari vb előtt. Minden bizonnyal Ronaldo és Messi számára is ez lesz az utolsó világbajnokság. Habár több mint 15 éve uralják ketten a nemzetközi labdarúgást, sem az argentin, sem pedig a portugál világsztárnak nem sikeült ezidáig világbajnoki címre vezetnie hazája válogatottját. Így a képen stílszerűen sakkozás közben láthatóak, amiről a közösségi médiában már most sokan úgy vélik, hogy minden idők legkedveltebb bejegyzése lesz. A fényképet Ronaldo és Messi is megosztotta a hivatalos Instagram-oldalá.

Ronaldo-oldalán alig két óra alatt több mint 14 millióan kedvelték a bejegyzést, míg Messinél 12 millió ez a szám, de vélhetően ez még több is lesz.

Forrás: labdarúgó vb (www.origo.hu)

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei:

https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022

Tippeljen ön is:

https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon