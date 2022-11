Svájc–Kamerun 1–0

Al-Vakra, Al-Dzsanub Stadion. 39 000 néző. V.:Tello (Chade, Martínez) – argentinok

Svájc: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (Comert, 90.) – Freuler, Xhaka – Shaqiri (Okafor, 72.), Sow (Frei, 72.), Vargas (Rieder, 81.) – Embolo (Seferovic, 72.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Kamerun: Onana – Fai, Castelletto, N'Joulou, Tolo – Gouet, Hongla (Ondoua, 68.), Anguissa – Mbeumo (Ngamaleu, 81.), Chuopo-Moting (Aboubakar, 74.), Toko Ekambi (Nkoudou, 74.). Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

G.: Embolo (48.)

Svájc kimondottan jó kezdőnek számít a világbajnokságokon, ugyanis 1994 óta a mostani a hatodik vb-je, és a megelőző öt tornát kivétel nélkül mindig pontszerzéssel nyitotta (még ha utána a nyolcaddöntőnél tovább egyszer sem jutott). Háromszor győzött is, 2010-ben például a később világbajnok Spanyolország ellen nyert 1–0-ra, négy éve pedig a most is csoportellenfél Brazíliával játszott 1–1-es döntetlen.

A Kamerun elleni mérkőzésen azonban az afrikaiak kezdtek jobban. Előbb, a 10. percben Bryan Mbeumo tört egyedül kapura, de lövését védte Yann Sommer, a kipattanót pedig Toko Ekambi lőtte fölé. Majd a kameruniak csapatkapitánya, a Bayern-sztár Eric-Maxim Choupo-Moting lőhetett kapura Manuel Akanji szorításában, de Sommer ismét védett.



A svájciak először az első félidő végén tudtak veszélyt jelenteni a kameruni kapura. Breel Embolo kiugrásánál az elsőre még hibázó Jean-Charles Castelletto mentett szögletre, majd a sarokrúgásból Silvan Widmer fejelt mellé, kicsivel később, egy újabb szögletből pedig Manuel Akanji csúsztatott a kapu mellé. A svájciak így is kaput eltaláló lövés nélkül fejezték be az első félidőt – négy lövésükből egy sem ment kapura, kameruni oldalon az ötből kettő.

A második félidő legelején azonban az első svájci kapura lövésből rögtön gól is született: Xherdan Shaqiri jobbról laposan középre passzolt labdáját Embolo lőtte közelről a kapuba. A Monaco csatára Kamerun fővárosában, Yaoundéban született – a szüleivel gyerekkorában költöztek előbb Franciaországba, majd Svájcba –, ezért csak visszafogottan örült a találatnak, ami az első vb-gólja volt (Embolo már négy éve is tagja volt a keretnek, mind az öt meccsen játszott is, de gólt nem szerzett).

Ezután Kamerunnak is voltak lehetőségei Choupo-Moting és André-Frank Anguissa révén, de egy újabb szélső akció végén kis híján megint a svájciak találtak be, Ruben Vargas lövését bravúros vetődéssel védte André Onana.

A hajrára fordulva a svájciak kontrákra rendezkedtek be (a csereként beállt Haris Seferovic révén volt is még egy lehetőségük), a kameruniak pedig hiába birtokolták többet a labdát, helyzetekig nem igazán tudtak eljutni, így Svájc ismét pontszerzéssel, sőt győzelemmel rajtolt a világbajnokságon. Kamerun pedig sorozatban a nyolcadik vereségét szenvedte el vb-meccsen.

KAPUSOK: 1 Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach – Németország), 12 Jonas Omlin (Montpellier – Franciaország), 21 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 24 Philipp Köhn (RB Salzburg – Ausztria)

VÉDŐK: 2 Edimilson Fernandes (Mainz – Németország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 5 Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 11 Renato Steffen (Lugano), 13 Ricardo Rodriguez (Torino – Olaszország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 22 Fabian Schär (Newcastle United – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Denis Zakaria (Chelsea – Anglia), 8 Remo Freuler (Nottingham Forest – Anglia), 10 Granit Xhaka (Arsenal – Anglia), 14 Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 15 Djibril Sow (Eintracht Frankfurt – Németország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 20 Fabian Frei (Basel), 23 Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 25 Fabian Rieder (Young Boys), 26 Ardon Jashari (Luzern)

TÁMADÓK: 7 Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 9 Haris Seferovic (Galatasaray – Törökország), 17 Ruben Vargas (Augsburg – Németország), 19 Noah Okafor (RB Salzburg – Ausztria)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Murat Yakin

KAMERUN

KAPUSOK: 1 Simon Ngapandouetnbu (Olympique Marseille – Franciaország), 16 Devis Epassy (Abha – Szaúd-Arábia), 23 André Onana (Internazionale – Olaszország)

VÉDŐK: 2 Jerome Ngom Mbekeli (Colombe Sportive), 3 Nicolas Nkoulou (Arisz Szaloniki – Görögország), 4 Christopher Wooh (Rennes – Franciaország), 17 Olivier Mbaizo (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 19 Collins Fai (al-Taj – Szaúd-Arábia), 21 Jean-Charles Castelletto (Nantes – Franciaország), 24 Enzo Ebosse (Udinese – Olaszország), 25 Nouhou Tolo (Seattle Sounders – Egyesült Államok)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Gaël Ondoua (Hannover 96 – Németország), 7 Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas – Törökország), 8 André-Frank Zambo Anguissa (Napoli – Olaszország), 14 Samuel Gouet (Mechelen – Belgium), 15 Pierre Kunde (Olympiakosz – Görögország), 18 Martin Hongla (Hellas Verona – Olaszország), 22 Olivier Ntcham (Swansea City – Wales/Anglia), 26 Souaibou Marou (Coton Sport)

TÁMADÓK: 6 Moumi Ngamaleu (Young Boys – Svájc), 9 Jean-Pierre Nsame (Young Boys – Svájc), 10 Vincent Aboubakar (al-Nasszr – Szaúd-Arábia), 11 Christian Bassogog (Sanghaj Senhua – Kína), 12 Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon – Franciaország), 13 Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern München – Németország), 20 Bryan Mbeumo (Brentford – Anglia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Rigobert Song

