Tízmillió euró. Sajtóhírek szerint ennyi pénzt kaphat a Ferencváros télen a tunéziai Aissa Laidouni játékjogáért, miután a világbajnokság első fordulójában, Dánia ellen a mezőny legjobbjának is megválasztották a középpályást. A Franciaországban született 25 éves labdarúgó a dánok ellen bizonyította, középpályás védekezésben, labdaszerzésben, párharcokban, ha úgy tetszik, „rombolásban” nemzetközi szinten is képes kimagasló teljesítményre (85 százalékos pontossággal passzolt, 67 százalékban nyerte meg a párharcait, hat jó cselt és négy szerelést mutatott be). Laidouni elszántságát még a dánok ásza, Cristian Eriksen is kiemelte. A 2. fordulóban, a gyengébb játékerőt képviselő Ausztrália ellen pedig azt mutathatta meg az FTC játékosa – amit a Fradi szintjén már számos alkalommal láthattunk tőle (102 tétmeccsen kilenc gólt és 16 gólpasszt ért el a zöld-fehéreknél) –, hogy a támadások építésében is lehet rá számítani.

Az első tíz percben azonban a saját térfelüket is alig tudták átlépni az észak-afrikaiak Ausztrália ellen, igaz, gólhelyzetig nem tudott eljutni az ellenfél – köszönhetően elsősorban annak a középpályás munkának, amit Laidouni és a Bundesligában, Kölnben futballozó Eljesz Szkiri végeztek középen. Aztán a 20. perchez érve Tunézia följebb tudta tolta a védekezését, és egy lövésig is eljutott a Svájcban légióskodó Mohamed Dräger révén – még ha a kaput messze el is kerülte a kísérlet.

Igen ám, csakhogy a följebb tolt védekezésnek hamar meglett a böjtje, ugyanis egy kontrával, illetve egy jó keresztlabdával az ausztrálok a szélen a védők mögé tudtak kerülni és Craig Goodwin megpattanó beadásából a japán másodosztályban légióskodó Mitchell Duke csúsztatott fejesével megszerezték a vezetést (ez volt a vb 50. gólja) – ugyanúgy, ahogy egyébként az 1. fordulóban a franciák ellen is vezettek (akkor Goodwin talált be), de akkor négyet kaptak a folytatásban...

A tunéziaiak helyzetét védekezésben nehezítette, hogy nem sokkal a gól után, a 26. percben Laidouni sárga lapot érően elkaszálta Goodwint, így a folytatásban már óvatosabbnak kellett lennie, viszont ez nem akadályozta meg abban, hogy a félidő hajrájában kiugrassa Jusszef Mszaknit, akinek a lövését blokkolni tudták. Csakúgy, mint nem sokkal később Dräger közeli lövését, ami az első félidő egyik legnagyobb tunéziai lehetősége volt. A másik ziccert a ráadás perceiben Mszakni hagyta ki, aki tiszta helyzetből , hét méterről a kapu mellé lőtt (a támadás Laidounitól indult).

Laidouni a 26. percben sárga lapot kapott

Fotós: AFP

A második félidő elején aztán a Ferencváros vezetői és szurkolói is a szívükhöz kaphattak egy pillanatra, amikor Jackson Irvine letalpalta a középpályást, aki egy pillanatra lent is maradt, de szerencséjére nem sérült meg. Ettől függetlenül sokat már nem tudott hozzátenni a játékhoz, mert a 67. percben lecserélték, a francia Montpellier támadója, Vahbi Kazri állt be a helyére. Laidouni a középppályás szűrésből ezen a meccsen is kivette a részét becsülettel, de csapata támadójátékához nem tudott sokat hozzátenni.

Az utolsó húsz perchez érve Tunézia egyre nagyobb erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, lövőhelyzetekig is eljutott, viszont fellazult a védekezése és az ausztrálok is tudtak veszélyes kontrát vezetni, de újabb gól nem született. A meccs képéhez hozzátartozik, hogy időnként mindkét oldalon láthattunk meglehetősen suta megmozdulásokat (például, amikor az egyik ausztrál arcba rúgta saját magát a labdával vagy amikor egy tunéziai lövőhelyzetben elrúgott a labda fölött).

Ausztrália egy nem túl színvonalas meccsen annál fontosabb győzelmet aratott, története harmadik vb-sikerével (2010 után ez volt az első) ugyanis egy lépésre van a továbbjutástól – a dánok ellen az utolsó fordulóban akár már egy döntetlen is elég lehet a továbblépéshez (ha az északiak nem nyernek a franciákkal szemben). Tunézia viszont már csak akkor reménykedhetne továbbjutásban, ha az utolsó fordulóban meg tudná verni a címvédő Franciaországot.

Tunézia–Ausztrália 0–1

al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion. Vezeti: Daniel Siebert (német)

TUNÉZIA: Dahmen – Bronn (Kesrida, 73.), Meriah, Talbi – Dräger (Szasszi, a szünetben), Szkiri, Laidouni (Kazri, 67.), Abdi – Szliti, Dzsebali (Kenisszi, 74.), Mszakni. Szövetségi kapitány: Dzsalel Kadri.

AUSZTRÁLIA: Ryan – Karacic, Souttar, Rowles, Behich – Mooy – Irvine, McGree (Hrustic, 64.) – Leckie (Baccus, 85.), Duke (Maclaren, 64.), Goodwin (Mabil, 85.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold.

