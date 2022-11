– Ez egyfajta csapatépítő dolognak is felfogható. A tippek után az eltalált győzelem mellett a pontos eredmény és más egyéb kritérium alapján meghatározott pontot lehet kapni. Ezeket összesítjük a találkozók után, s így változik mindig a ranglista – mondta dr. Kovács Péter hivatalvezető.

Megjegyezte, idáig sok meglepetés született Katarban, illetve olyan csapatok is a továbbjutás küszöbén állnak, amelyekkel előzetesen nem igazán számoltak.

– Azért a nagyokat se temessük, szerintem akik az elején nehezebben indultak, vagy meglepő vereségeket szenvedtek, összeszedik magukat és továbbmennek csoportjukból. Egyébként hány olyan nagy tornát láttunk már, a bukdácsolva kezdő favorit aztán nyert vagy sokáig menetelt – emlékeztetett a hivatalvezető, aki korábban maga is rendszeresen focizott csapatával a városi kispályás bajnokságban, ám a szezonra már nem neveztek. Mosolyogva mondta, kiöregedtek.

Szerinte az is látszik, nagyon nem lóg ki senki a mezőnyből, a kis csapatok közelebb kerültek a nagyokhoz, sőt, nem egy bravúrt elértek. Ám ha nem is nyertek, szép és szimpatikus dolgokat lehetett látni tőlük. Bár ne felejtsük, nem egy játékosuk Európában légióskodik. Az sem mellékes, ezen válogatottak tagjai számára a vb kitörési lehetőség, ha valaki megmutatja magát és maradandót nyújt, az egy komolyabb klub szerződését hozhatja magával.

Dr. Kovács Péter voksa a végső győztes esetében Brazília volt, de külön szavaztak a legjobb négyre is, amiért szintén pontok járnak a versenyben. Nála a Selecaón kívül Argentína, Franciaország és Portugália volt a tipp, de utóbbiak helyett most már a spanyolokat mondaná.

