Valószínűleg sokan, ha a torna előtt kellene a H-csoportban erősorrendet felállítaniuk, akkor Portugália kerülne az élre, majd Uruguay, Ghána és Dél-Korea következne, azonban utóbbi háromból bármelyik képes lehet borítani a papírformát.

A csoport programja

November 24.: Uruguay-Dél-Korea 14.00, Portugália-Ghána 17.00

November 28.: Dél-Korea-Ghána 14.00, Portugália-Uruguay 20.00.

December 2.: Dél-Korea-Portugália, Ghána-Uruguay 16.00

Portugália

Rengeteg szem szegeződik majd a portugál válogatottra, s ez ismét nem Bruno Fernandes, Bernardo Silva vagy Joao Felix miatt lesz, pedig ők is nagyon megérdemlik azt, hogy a szurkolók imádják őket. Azonban Cristiano Ronaldo árnyékából nehéz kibújni, főleg úgy, hogy Silva bevallottan azért küzd majd a tornán, hogy az ötszörös aranylabdás a magasba emelhesse a vb-trófeát életében először, s valószínűleg utoljára is. A csoportban valószínűleg valóban a továbbjutás legnagyobb esélyese az európai gárda, de nem követhetnek el hibákat.

Bruno Fernandes sem megy a szomszédba látványos megoldásokért Fotós: NurPhoto via AFP

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Patricio (AS Roma)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Középpályások: Joao Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Vitinha (Paris Saint-Germain), William Carvalho (Real Betis), Otavio (FC Porto)

Támadók: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Joao Felix (Atlético Madrid), Rafael Leao (AC Milan), Ricardo Horta (Braga), Goncalo Ramos (Benfica), Andre Silva (RB Leipzig)

Uruguay

Az uruguayiak számára a legnagyobb kérdés talán, hogy a kiöregedő félben lévő Cavani-Suarez páros még meg tudja-e annyira rázni magát, hogy felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Persze ott van mellettük a Liverpoolban játszó Darwin Nunez is, aki gólokkal segítheti a csapatot, ráadásul a Real sztárja, Federico Valverde osztogatja majd nekik a labdát. Azonban ahhoz, hogy valóban legyen keresnivalójuk még a nyolcaddöntőben is, ahhoz a két támadó klasszisnak legalább két-három évvel korábbi önmagukat kellene idézni.

Az uruguayi táborban nagy az összetartás Fotós: AFP

Kapusok: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

Védők: Jose Maria Gimenez (Atlético Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisboa), Diego Godin (Velez Sarsfield), Martin Caceres (LA Galaxy), Ronald Araujo (FC Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Jose Luis Rodriguez (Nacional), Mathias Olivera (Napoli), Matias Vina (AS Roma)

Középpályások: Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting Lisboa), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolas De La Cruz (River Plate)

Támadók: Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando City), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Maxi Gomez (Trabzonspor), Luis Suarez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Darwin Nunez (Liverpool)

Ghána

A ghánaiak nagyon komoly erőt képviselnek, még ha nem is a legnagyobb európai klubokból verbuválódtak. Mind a védelemben, mind a középpályán, de még a támadósorban is vannak olyan kiváló játékosaik, akik a legjobbaknak is kellemetlen napot tudnak szerezni. A spanyolok például bánkódhatnak, hogy az Athletic Bilbao csatára nem őket, hanem az afrikai nemzetet választotta hazájának, de Thomas Partey, a kiválóan szereplő Arsenal játékosa is a csoport jobb labdarúgói közé tartozik. Az ő tovább lépésük nem lenne igazán meglepetés, még ha két erősebbnek tűnő válogatottal kell ezért megküzdeniük.

Ghána Chile ellen hangolt a vb-re Fotós: The Yomiuri Shimbun via AFP

Kapusok: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Manaf Nurudeen (Eupen)

Védők: Joseph Aidoo (Celta Vigo), Daniel Amartey (Leicester City), Abdul-Rahman Baba (Reading), Alexander Djiku (Racing Strasbourg), Tariq Lamptey (Brighton), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Denis Odoi (Club Brugge), Mohammed Salisu (Southampton), Alidu Seidu (Clermont Foot)

Középpályások: Andre Ayew (al-Szadd), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg), Elisha Owusu (Gent), Thomas Partey (Arsenal), Salis Abdul Samed (Racing Lens)

Támadók: Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Crvena zvezda), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting), Antoine Semenyo (Bristol City), Kamal Sowah (Club Brugge), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes), Inaki Williams (Athletic Bilbao)

Dél-Korea

Az ázsiaiak futballja folyamatosan fejlődik, amire a legjobb példa a Tottenham kiváló labdarúgója Son Hung Min, s a nemzetre jellemző szenvedélyességgel akár még a csoportból való továbbjutást is kiharcolhatják. Persze ehhez maguk mögé kellene gyűrni a két jóval esélyesebb gárda, Uruguay és Portugália egyikét.

Son Hung Min a koreaiak szuperhőse lehet a vb után Fotós: AFP

Kapusok: Kim Szun Kju (al-Sabab), Szon Bum Kun (Dzsonpuk Motors), Cso Hjun Vo (Ulszan)

Védők: Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka), Kim Moon Hvan (Dzsonpuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kim Csin Szu (Dzsonpuk Motors), Kim Te Hvan (Ulszan), Joon Cson Kju (FC Szöul), Cso Ju Min (Dejon Hana Citizen), Honk Csul (Degu FC)

Középpályások: Kvon Csan Hoon (Gimcson Szankmu), Na Szan Ho (FC Szöul), Paik Szunk Ho (Dzsonpuk Motors), Lee Kang In (Real Mallorca), Lee Dzse Szun (Mainz), Csong Vu Jong (Freiburg), Hvang In Bom (Olimpiakosz), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers), Szon Min Gju (Dzsonpuk Motors), Szon Dzsun Ho (Sandon Taiszan), Na Szan Ho (FC Szöul)

Támadók: Son Hung Min (Tottenham Hotspur), Cso Kue Szun (Dzsonpuk Motors), Hvang I Dzso (Olimpiakosz)

